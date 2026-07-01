Miniștrii s-au adunat în această dimineață la ședința Guvernului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi s-au examinat 27 subiecte.

UPDATE 10:51 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 10:51 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (IL 173/2026) - APROBAT

UPDATE 10:50 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 225/2023 cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (IL 185/2026) - APROBAT

UPDATE 10:47 Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2025 (număr unic 632/MF/2026) - APROBAT

UPDATE 10:46 Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice (număr unic 497/MAI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:45 Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova ,,Inventator remarcabil” pentru anul 2025 (număr unic 662/MJ/AGEPI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:44 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state, inclusiv a podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România) (număr unic 666/MIDR/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:43 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița” (număr unic 380/MDED/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:42 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodei de siguranță pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță (număr unic 402/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:41 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor aferent domeniilor aflate în competența Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (număr unic 441/CS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:40 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de recepționare și de ținere a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul (număr unic 300/MM/2026) - APROBAT

UPDATE 10:39 Proiect de hotărâre a Guvernului privind bursele și alte forme de sprijin social acordate elevilor, studenților și persoanelor care studiază în învățământul postuniversitar (număr unic 301/MEC/2026) - APROBAT

UPDATE 10:37 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 305/MAI/2026) - APROBAT

UPDATE 10:35 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova (înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate și în cartea de rezidență a persoanei cu vârsta de peste 14 ani) (număr unic 35/MAI/ASP/2026) - APROBAT

UPDATE 10:34 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării și unitățile militare ale Armatei Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 874/2015 (număr unic 257/MA/2026) - APROBAT

UPDATE 10:33 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Subsistemul informațional ,,Management programe și proiecte” aferent Sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice (număr unic 108/MEn/2026) - APROBAT

UPDATE 10:32 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro (număr unic 59/MIDR/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:31 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene, încheiat la Chișinău la 26 mai 2026 (număr unic 657/MIDR/MAE/2026) - APROBAT

UPDATE 10:30 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Centrul Național de Statistică al Statului Qatar privind cooperarea și schimbul de experiență în domeniul statisticii (număr unic 2/BNS/2026) - APROBAT

UPDATE 10:28 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 (număr unic 483/MIDR/2026) - APROBAT

UPDATE 10:26 Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (promovarea eticii profesionale și modernizarea sistemului de management al resurselor umane în administrația publică centrală) (număr unic 443/CS/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:24 Proiect de lege privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere (număr unic 976/MIDR/2025) UE - APROBAT

UPDATE 10:23 Proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor (număr unic 353/MJ/2025) UE - APROBAT

UPDATE 10:20 Proiect de lege cu privire la arbitraj (număr unic 114/MJ/2026) UE - APROBAT

UPDATE 10:18 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții ,,Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”, semnat la Chișinău și Luxemburg la 17 iunie 2026 (număr unic 656/MEC/2026) - APROBAT

UPDATE 10:17 Proiect de lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității naționale (număr unic 126/MF/2024) UE - APROBAT

UPDATE 10:16 - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismului de protecție în domeniul avertizărilor de integritate) (număr unic 724/MJ/2025) UE - APROBAT

UPDATE 10:13 Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor acestuia) (număr unic 818/MJ/2026) - APROBAT

UPDATE 10:03 Ședința a început.



1. Cu privire la resursele umane

2. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor acestuia) (număr unic 818/MJ/2026) Vladislav Cojuhari

3. (PL) - Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismului de protecție în domeniul avertizărilor de integritate) (număr unic 724/MJ/2025) UE Vladislav Cojuhari

4. (PL) - Proiect de lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității naționale (număr unic 126/MF/2024) UE Andrian Gavriliță

5.HG-PL) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții ,,Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova”, semnat la Chișinău și Luxemburg la 17 iunie 2026 (număr unic 656/MEC/2026) Dan Perciun

6. (PL) - Proiect de lege cu privire la arbitraj (număr unic 114/MJ/2026) UE Vladislav Cojuhari

7. (PL) - Proiect de lege privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor (număr unic 353/MJ/2025) UE Vladislav Cojuhari

8. (PL) - Proiect de lege privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere (număr unic 976/MIDR/2025) UE Vladimir Bolea

9. (PL) - Proiect de lege privind modificarea unor acte normative (promovarea eticii profesionale și modernizarea sistemului de management al resurselor umane în administrația publică centrală) (număr unic 443/CS/2026) UE Alexei Buzu

10. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 (număr unic 483/MIDR/2026) Vladimir Bolea

11. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova și Centrul Național de Statistică al Statului Qatar privind cooperarea și schimbul de experiență în domeniul statisticii (număr unic 2/BNS/2026) Oleg Cara

12. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Islandei privind serviciile aeriene, încheiat la Chișinău la 26 mai 2026 (număr unic 657/MIDR/MAE/2026) Vladimir Bolea

13. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro (număr unic 59/MIDR/2026) UE Vladimir Bolea

14. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a resursei informaționale formate de Subsistemul informațional ,,Management programe și proiecte” aferent Sistemului informațional național în domeniul eficienței energetice (număr unic 108/MEn/2026) Dorin Junghietu

15. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu administrate de către Ministerul Apărării și unitățile militare ale Armatei Naționale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 874/2015 (număr unic 257/MA/2026) Anatolie Nosatîi

16. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova (înscrierea certificatului calificat pentru semnătură electronică în cartea de identitate și în cartea de rezidență a persoanei cu vârsta de peste 14 ani) (număr unic 35/MAI/ASP/2026) Daniella Misail-Nichitin

17. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (număr unic 305/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

18. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind bursele și alte forme de sprijin social acordate elevilor, studenților și persoanelor care studiază în învățământul postuniversitar (număr unic 301/MEC/2026) Dan Perciun

19. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de recepționare și de ținere a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul (număr unic 300/MM/2026) Gheorghe Hajder

20. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor aferent domeniilor aflate în competența Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (număr unic 441/CS/2026) Alexei Buzu

21. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea metodei de siguranță pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranță (număr unic 402/MIDR/2026) UE Vladimir Bolea

22. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Parcul Industrial Multifuncțional din Ocnița” (număr unic 380/MDED/2026) UE Eugeniu Osmochescu

23. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state, inclusiv a podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România) (număr unic 666/MIDR/MAE/2026) Vladimir Bolea

24. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la decernarea Premiului Guvernului Republicii Moldova ,,Inventator remarcabil” pentru anul 2025 (număr unic 662/MJ/AGEPI/2026) Vladislav Cojuhari

25. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice (număr unic 497/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

26. (DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2025 (număr unic 632/MF/2026) Andrian Gavriliță

27. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 225/2023 cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (IL 185/2026) Alexei Buzu

28. (A-IL) - Aviz la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (IL 173/2026) Dan Perciun