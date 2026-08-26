Miniștrii s-au întrunit în această dimineață în ședința Guvernului, pe ordinea de zi fiind 34 de subiecte. Printre acestea se numără prelungirea stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, dar și mai multe proiecte ce vizează agricultura, educația și protecția socială. Totodată, premierul Vasile Tofan a anunțat că vineri, noii miniștri propuși la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vor depune jurământul.

UPDATE 10:50 Guvernul a aprobat și proiectele de pe punctele 9–34 ale ordinii de zi. Printre deciziile adoptate se numără prelungirea stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic, reorganizarea unei instituții de învățământ din Chișinău, noi reguli în domeniul transporturilor, agriculturii și sănătății, precum și măsuri privind infrastructura critică și administrarea bunurilor statului.

UPDATE 10:19 Miniștrii au aprobat proiectele de hotărâre și lege de pe punctele 2–8 ale ordinii de zi, care vizează, între altele, educația, agricultura, incluziunea socială, reglementările fiscale și dezvoltarea regională.

UPDATE 10:10 Ion Andronic - numit în funcția de secretar general adjunct la Ministerul Energiei.

UPDATE 10:07 Guvernul a inclus pe ordinea de zi prelungirea stării de alertă în sectoarele energetic și hidrologic.

UPDATE 10:01 Vasile Tofan: „Noii miniștri propuși la Economie și Agricultură vor depune jurământul vineri".

ORDINEA DE ZI

1. Cu privire la resursele umane

2.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 (număr unic 728/MIDR/2026) Vladimir Bolea

3.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind încadrarea tinerilor specialiști în funcții didactice sau științifice vacante în instituțiile publice de învățământ profesional tehnic și superior (număr unic 611/MEC/2026)Dan Perciun

4.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri derogatorii pentru finanțarea conformă a instituțiilor de învățământ general din subordinea autorităților publice locale (număr unic 727/MEC/2026)Dan Perciun

5.(PL) - Proiect de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (număr unic 644/MAIA/2026) UE Sergiu Gherciu

6. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, pentru anii 2026-2030 (număr unic 484/MMPS/2026) Natalia Plugaru

7.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 (număr unic 841/MAIA/2025) UE Sergiu Gherciu

8.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aplicarea TVA și a accizelor asupra mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană (număr unic 678/MF/2026) Victoria Belous

9. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la reorganizarea Instituției Publice Școala Profesională nr. 11 din Chișinău în Instituția Publică Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități, mun Chișinău (număr unic 507/MEC/2026) Dan Perciun

10.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forțele Armate ale Republicii Moldova (număr unic 676/MA/2026) Anatolie Nosatîi

11.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1436/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanțarea sistemului de documente normative în construcții (număr unic 260/MIDR/2026) Vladimir Bolea

12.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 148/2025 pentru aprobarea listelor materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar, utilizate la prepararea și producerea medicamentelor și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (număr unic 548/MS/2026) Alexandru Gasnaș

13.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Listei furnizorilor de servicii de achiziție (număr unic 504/MF/2026) Victoria Belous

14. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la crearea Sistemului informațional „Atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe” (SI e-CCP) (număr unic 545/MIDR/2026) Vladimir Bolea

15.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normei privind efectuarea controalelor oficiale în domeniul producției de carne (număr unic 626/MAIA/2025) UE Sergiu Gherciu

16.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman (număr unic 699/MAIA/2025) UE Sergiu Gherciu

17.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind controalele oficiale efectuate la anumite categorii de animale și de bunuri la posturile de control la frontieră și la transporturile care fac obiectul tranzitului, al transbordării și al continuării transportului pe teritoriul Republicii Moldova (număr unic 806/MAIA/2025) UE Sergiu Gherciu

18.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea tabelelor naționale ale substanțelor supuse controlului și a limitelor cantitative aplicabile precursorilor de droguri (număr unic 216/MS/2026) UE Alexandru Gasnaș

19.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru organizarea Sistemului național de avertizare timpurie și actualizarea tabelelor naționale ale substanțelor supuse controlului (număr unic 616/MS/2026) UE Alexandru Gasnaș

20.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind trasabilitatea substanțelor aflate sub controlul național, ridicate din activități ilicite (număr unic 625/MAI/2026) UE Daniella Misail-Nichitin

21. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 293/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (număr unic 445/MAI/2026) UE Daniella Misail-Nichitin

22.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea cadrului metodologic privind evaluarea riscurilor la adresa infrastructurilor critice naționale, planurile de securitate ale gestionarilor infrastructurilor critice naționale și ofițerul de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale (număr unic 651/MAI/2026) Daniella Misail-Nichitin

23.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni, mutageni sau substanțe toxice pentru reproducere (număr unic 541/MS/2025) UE Alexandru Gasnaș

24.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor lucrări, servicii și bunuri din cadrul proiectului „Complexul de asigurare cu apă potabilă a satelor din raionului Hîncești. Etapa I – localitățile din lunca râului Prut” (număr unic 694/MM/2026) Gheorghe Hajder

25.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului în proprietatea unor unități administrativ-teritoriale (număr unic 682/CS/2026) Alexei Buzu

26.(HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unei construcții din administrarea Cancelariei de Stat în administrarea Agenției Proprietății Publice (număr unic 696/CS/2026) Alexei Buzu

27. (HG) – Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil în administrarea Ministerului Educației și Cercetării (număr unic 521/CS/2026) Alexei Buzu

28.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Cerului unic european (număr unic 800/MIDR/2025) UE Vladimir Bolea

29.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor și procedurilor pentru operațiunile în spațiul aerian U-space (număr unic 823/MIDR/2025) UE Vladimir Bolea

30.(HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (pentru majorarea capitalului social) (număr unic 423/APP/2026) Ion Ciumac

31. (HG) - Proiect de hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 441/2025 cu privire la aprobarea listelor construcțiilor proprietate a statului delimitate pe domenii (număr unic 358/APP/2026) Ion Ciumac

32.(DG) - Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea Setului de măsuri pentru implementarea recomandărilor formulate în Observațiile finale ale Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale privind rapoartele periodice combinate 12-14 ale Republicii Moldova (număr unic 39/MEC/2026) Dan Perciun

33.(DG) – Proiect de dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea componenței nominale a părții Republicii Moldova în cadrul Comitetului de monitorizare a Mecanismului de reformă și creștere (număr unic 779/CS/2026) Alexei Buzu

34.(A-IL) - Aviz la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind desfășurarea referendumului republican consultativ (IL 228/2026)