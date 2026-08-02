Ministra afacerilor externe a Letoniei va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–4 august. Pe agenda discuțiilor se vor afla cooperarea bilaterală, integrarea europeană și sprijinul pentru reformele democratice.
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, oficialul leton va avea o întrevedere cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.
Totodată, agenda vizitei include întrevederi cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Vasile Tofan.
Discuțiile sunt așteptate să vizeze evoluția relațiilor bilaterale, cooperarea în domenii de interes comun și agenda europeană a Republicii Moldova.
Sprijin pentru integrarea europeană
Ministerul Afacerilor Externe subliniază că vizita reconfirmă relațiile foarte bune dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic activ dintre cele două țări.