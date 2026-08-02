Șefa diplomației Letoniei vine la Chișinău. Baiba Braže va avea întrevederi cu Maia Sandu, Vasile Tofan și Mihai Popșoi

Ministerul Afacerilor Externe subliniază că vizita reconfirmă relațiile foarte bune dintre Republica Moldova și Letonia, precum și dialogul politic activ dintre cele două țări.

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