Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi, la Berlin, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Întrevederea a avut loc în marja sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO, iar discuțiile au vizat cooperarea dintre Republica Moldova și Alianță, consolidarea capacităților de apărare și situația de securitate din regiune.

Potrivit Președinției, cei doi oficiali au trecut în revistă proiectele de cooperare desfășurate în țara noastră și au discutat despre prioritățile pentru perioada următoare. Aceștia au constatat că dialogul politic dintre Chișinău și NATO a ajuns la un nivel avansat.

În cadrul întrevederii, Mark Rutte a exprimat sprijinul NATO pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova și dezvoltarea capacităților sale de apărare, în contextul amenințărilor actuale.

Războiul din Ucraina, pe agenda discuțiilor

Maia Sandu și Mark Rutte au abordat și situația de securitate din regiune, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994, în cadrul programului Parteneriatul pentru Pace. Această colaborare se desfășoară cu respectarea statutului de neutralitate al țării, prevăzut în Constituție, precizează Președinția.