Nicio persoană nu are, deocamdată, statut de învinuit în dosarul atacurilor cibernetice în urma cărora au fost extrase datele personale a peste 750 de mii de cetățeni. Declarația a fost făcută de șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Victor Furtună, după audierile cu ușile închise din Parlament.

Furtună a precizat că ancheta este în desfășurare, însă nu a oferit detalii despre acțiunile întreprinse de procurori, invocând caracterul secret al urmăririi penale.

„Este informație cu cauză penală secretă. Noi nu putem să dăm așa informații. Informația este secretă, nu putem să o comentăm”, a declarat șeful PCCOCS.

Totodată, acesta a confirmat că procurorii cooperează și cu parteneri externi pentru investigarea cazului, dar a refuzat să vorbească despre ipotezele urmăririi penale sau despre cine s-ar putea afla în spatele atacurilor.

Întrebat cât ar putea dura investigația, Furtună a explicat că asemenea dosare presupun proceduri complexe, inclusiv pe dimensiunea cooperării juridice internaționale.

„Evident că urmărirea penală durează. Noi vorbim de juridică internațională în materie penală, care durează în timp”, a menționat acesta.

La final, șeful PCCOCS a precizat că Parlamentul urmează să vină cu un comunicat privind informațiile prezentate în cadrul audierilor.

Audieri la Parlament

Audierile au fost organizate astăzi de Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și s-au desfășurat cu ușile închise, fără accesul presei. La ședință au fost invitate nouă instituții responsabile de securitatea cibernetică și investigarea infracțiunilor, pentru a oferi explicații despre atacurile informatice și măsurile întreprinse în acest caz.

Peste 750.000 de cetățeni, afectați de extragerea neautorizată a datelor personale

Atacurile cibernetice au vizat bazele de date ale mai multor servicii publice digitale, iar în urma acestora au fost extrase neautorizat datele cu caracter personal a peste 750 de mii de cetățeni. În urma incidentului, șefa Agenției de Guvernare Electronică a fost demisă. Autoritățile au declarat că datele sustrase nu permit falsificarea actelor sau contractarea creditelor în numele victimelor și au precizat că informațiile cardurilor bancare nu au fost compromise. Principalul risc identificat este utilizarea datelor personale în tentative de escrocherie.

Citeste si : Autoritățile verifică datele furate în urma atacului cibernetic pentru a identifica victimele. Persoanele afectate urmează să primească notificări individuale - VIDEO