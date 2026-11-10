Federația Rusă își intensifică acțiunile de influență în Republica Moldova, iar autoritățile observă deja astfel de activități într-o regiune în care urmează să aibă loc alegeri. Declarația a fost făcută ieri, de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, la Conferința anuală privind extinderea UE.

Șeful SIS a atras atenția asupra perioadei electorale care urmează și a activităților observate în Găgăuzia.

„Ne așteaptă iarăși trei ani electorali, noi vedem de pe acum cât de mult se pregătește și își intensifică acțiunile Federația Rusă. Avem alegerile într-o regiune a Republicii Moldova unde deja vedem acțiuni foarte interesante, nu intrăm în detaliile respective, se întâmplă la zi”, a declarat Alexandru Musteața.

„Lupta aceasta nu se termină"

Directorul SIS a subliniat că progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul securității nu înseamnă că amenințările au dispărut. Potrivit acestuia, instituțiile responsabile trebuie să continue să lucreze pentru prevenirea și contracararea riscurilor.

„Lupta aceasta nu se termină. Deci faptul că Republica Moldova a prezentat niște rezultate foarte bune pe domeniul de securitate și apărare nu înseamnă că gata, trebuie să ne oprim. Acesta e un proces continuu”, a afirmat Musteața.

Șeful SIS a mai declarat că Republica Moldova și-a intensificat cooperarea cu serviciile de informații europene și este un partener activ al Centrului de Informații și Analiză al Uniunii Europene.

Potrivit lui Musteața, cooperarea include schimburi de informații și operațiuni comune, unele dintre acestea nefiind făcute publice.

Directorul SIS consideră că Republica Moldova a ajuns să contribuie activ la securitatea regională, inclusiv prin identificarea și prevenirea amenințărilor.

„Astăzi, pot să spun cu toată încrederea și lumea a văzut lucrul respectiv - Republica Moldova este și un generator de securitate în regiune atât pe domeniul de intelligence, ceea ce înseamnă cunoașterea prealabilă, preventivă a multor riscuri și acțiuni pentru destructurarea sau prevenirea acestor riscuri, cât și pe partea de apărare”, a declarat Alexandru Musteața.