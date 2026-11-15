Serghei Anastasov, candidat la funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, și-a exprimat opțiunea de vot în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Acesta a declarat că își dorește o dezvoltare economică mai rapidă a autonomiei și a Republicii Moldova, dar și relații mai bune între Chișinău și Comrat.

Anastasov a venit la secția de votare împreună cu soția, după ce a participat la slujba de la biserică. El a spus că a votat pentru schimbare, dezvoltare și îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor.

„În primul rând, am votat pentru a schimba viața, pentru a fi mai bine din punct de vedere economic, pentru a dezvolta orașele și satele. (...) Așteptăm ca Republica Moldova, împreună cu UTA Găgăuzia, să se dezvolte cât mai bine”, a declarat candidatul.

Întrebat ce este pregătit să facă pentru țară, Anastasov a afirmat că este nevoie de mai puține vorbe și mai multe acțiuni concrete.

Referindu-se la desfășurarea scrutinului, candidatul a spus că situația este diferită față de alegerile din 2023, când, în opinia sa, ar fi existat tentative de cumpărare a voturilor. El consideră că majorarea amenzilor și măsurile luate de autorități au contribuit la îmbunătățirea procesului electoral.

Totuși, Anastasov a atras atenția asupra propagandei din mediul online, în special pe TikTok, pe care o consideră o problemă pentru corectitudinea alegerilor. Acesta a mai criticat birocrația din instituțiile publice și a spus că sunt necesare îmbunătățiri în relația dintre autoritățile de la Comrat și cele de la Chișinău.