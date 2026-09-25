Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov, și-a anunțat oficial candidatura pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Anunțul a fost făcut astăzi, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook. Anastasov spune că va candida independent.

Serghei ANASTASOV, PRIMAR COMRAT: „Voi candida independent pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Eu nu am venit aici pentru alegeri, eu aici m-am născut și locuiesc. Cu probleme oamenilor de aici eu mă ciocnesc zi de zi și merg la aceste alegeri cu o experiență vastă”.

Anastasov este primar al municipiului Comrat și se află la al treilea mandat. În ultima perioadă, acesta a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea de a candida pentru funcția de bașcan, însă până acum nu confirmase oficial participarea la alegeri.

Pentru a putea fi înregistrat în calitate de candidat independent, Anastasov va trebui să prezinte semnăturile necesare. Potrivit regulilor stabilite de CEC, un candidat independent trebuie să adune susținerea a cel puțin 1% dintre alegătorii înscriși în listele electorale din UTA Găgăuzia, dar nu mai puțin de 1.500 de semnături, din cel puțin jumătate dintre localitățile autonomiei.

Candidatul din partea Socialiștilor

Partidul Socialiștilor are un nou candidat pentru alegerile la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia, după ce Grigorii Uzun a anunțat că își retrage candidatura. Membrii partidului au declarat că îl vor susține pe Fiodor Gagauz în cadrul alegerilor din 15 noiembrie 2026.

Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo fac primii pași pentru candidatura la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Primii doi pretendenți la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia sunt Corneliu Dudnic și Alexandr Stoianoglo. Dudnic a făcut deja primul pas spre candidatură, în timp ce Stoianoglo abia a depus ieri actele pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Ambii intenționează să candideze independent la alegerile din 15 noiembrie 2026.

Consiliul Electoral Central al UTA Găgăuzia a înregistrat grupul de inițiativă constituit în susținerea lui Corneliu Dudnic și i-a eliberat listele de subscripție. Membrii grupului pot începe colectarea semnăturilor alegătorilor necesare pentru susținerea candidaturii sale.

Alexandr Stoianoglo a depus pe 23 septembrie, cererea și documentele necesare pentru înregistrarea grupului de inițiativă care îi va susține candidatura. Actele urmează să fie examinate de autoritatea electorală.

După înregistrarea grupurilor de inițiativă, candidații trebuie să colecteze numărul necesar de semnături pentru a putea depune documentele în vederea înregistrării în cursa electorală.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării candidaților la funcția de bașcan al UTA Găgăuziei este 6 octombrie 2026.

A început înscrierea candidaților pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia

Pe 21 septembrie a început perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei. Actele pot fi depuse până pe 6 octombrie, la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei din municipiul Comrat, pentru alegerile programate pe 15 noiembrie. Procesul începe cu întârziere, deoarece structura încă nu are un sediu stabil. În lipsa acestuia, documentele vor fi depuse depuse la Primăria municipiului Comrat.

Autoritățile regionale au anunțat CEC că nu poate oferi un spațiu, pentru că nu dispune de unul. Ca soluție temporară, s-a decis ca actele să fie recepționate la sediul primăriei municipiului Comrat.

Documentele pentru înregistrarea candidaților, atât a celor desemnați de partide politice sau blocuri electorale, cât și a candidaților independenți sunt examinate în termen de cel mult 7 zile de la data primirii acestora. Ulterior este adoptată hotărârea privind înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului.

Deocamdată despre intenția de a participa la alegerile pentru funcția de bașcan au anunțat șase persoane: ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo, fostul primar al orașului Comrat Nicolai Dudoglo, foștii deputați socialiști Fidor Gagauz și Ivana Koksal, ex-deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei Piotr Vlah.

Alegerile pentru Adunarea Populară din Autonomia Găgăuză și funcția de bașcan sunt programate pe data de 15 noiembrie.

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