Fracțiunea Partidului Socialiștilor a anunțat într-o postare pe Facebook, că va boicota ședința extraordinară a Parlamentului de astăzi, în cadrul căreia comisarul european pentru extindere, Marta Kos, urmează să susțină un discurs. Socialiștii acuză majoritatea parlamentară că nu le permite să ia cuvântul sau să-i adreseze întrebări oficialei europene. De cealaltă parte, reprezentanții PAS resping criticile socialiștilor și susțin că aceștia nu ar lua decizii independent, ci s-ar conduce de indicațiile venite de la Moscova.

„Nu intenționăm să fim prezenți în calitate de decor formal la un eveniment al cărui scop este exclusiv elogierea publică a actualului regim al Maiei Sandu de către oficialii europeni”, susțin reprezentanții PSRM.

Socialiștii afirmă că nu o să le fie oferită posibilitatea să ia cuvântul, să facă declarații politice sau să-i adreseze întrebări oficialei europene.

„Participarea la o ședință în care celei mai mari forțe de opoziție din țară i se refuză din start dreptul la cuvânt ar însemna legitimarea unor practici nedemocratice”, se arată în declarația fracțiunii.

Acuză guvernarea de ignorarea problemelor cetățenilor

Reprezentanții PSRM susțin că decizia lor nu are legătură cu geopolitica, ci cu modul în care este organizată ședința și cu situația din țară. Aceștia afirmă că mesajele guvernării despre succesele parcursului european nu reflectă realitatea de zi cu zi a cetățenilor.

„Fracțiunea socialiștilor nu va sta în tăcere în sală și nu va face figurație pentru cei care ignoră distrugerea statului și sărăcirea propriilor cetățeni. Locul nostru este alături de poporul Republicii Moldova”, au conchis reprezentanții partidului.

PRO TV a solicitat o reacție de la reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate.

PAS: Socialiștii nu pot lua decizii independente

De cealaltă parte, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate resping criticile socialiștilor și susțin că aceștia nu ar lua decizii independent, ci s-ar conduce de indicațiile venite de la Moscova.

„Din păcate, ei nu pot lua decizii independente și nici în interesul cetățenilor care i-au votat. Nu li se permite de șefii de la Moscova, care fac orice pentru a împiedica parcursul nostru european”, au declarat reprezentanții PAS pentru PRO TV.