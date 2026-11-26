După 60 de zile de stare de urgență, în sectorul energetic a fost instituită de miercuri stare de alertă.

Ce înseamnă acest lucru?

Cât de mare este riscul deconectărilor de electricitate după ce, din decembrie, scade capacitatea garantată de import din România?

Ne putem aștepta la o nouă majorare a tarifului la curent electric după cea operată miercuri?

Care sunt stocurile de motorină?

Ce se întâmplă cu aprovizionarea cu gaz a regiunii transnistrene?

Lorena Bogza încearcă să obțină răspunsurile în cadrul emisiunii În PROfunzime de joi, 26 noiembrie, de la invitații săi – Serghei Diaconu, seful Centrului de Management al Crizelor și expertul Victor Parlicov, fost ministru al Energiei.

Emisiunea începe la ora 21:00 și poate fi urmărită live pe protv.md și pagina de YouTube.