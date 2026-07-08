Republica Moldova avansează în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Țara a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, după ce UE a evaluat că este suficient de pregătită pentru această etapă. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, iar pe 14 iulie este programată Conferința Interguvernamentală, unde urmează să fie discutată deschiderea acestui cluster.

„Continuăm să mergem înainte în procesul de negocieri pentru aderarea la UE. Sub Președinția irlandeză a Consiliului UE, Republica Moldova este invitată să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 – «Relații externe». Suntem pregătiți pentru acest pas de mai bine de un an. Este important, acum, să păstrăm ritmul reformelor. Integrarea europeană este un proiect al întregii țări, un obiectiv național la care se muncește mult și cu responsabilitate”, a scris Gherasimov.

Potrivit unei scrisori adresate ambasadoarei Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, Daniela Morari, statele membre ale UE informează că, în urma procesului de screening al acquis-ului pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru începerea negocierilor pe acest capitol.

Scrisoare/ Facebook

Un nou capitol de negocieri – „Relații externe”

Cele 27 de state membre au convenit să deschidă un nou capitol de negocieri – „Relații externe”, iar decizia urmează să fie oficializată pe 14 iulie, în cadrul Conferinței Interguvernamentale.

Capitolul vizează politica externă și de securitate, precum și relațiile externe ale statelor candidate cu Uniunea Europeană. Este al șaselea capitol care urmează să fie deschis în negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei.

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Totodată, vineri a fost aprobată și „scrisoarea de screening”, documentul care confirmă că evaluarea legislației Republicii Moldova și a Ucrainei pentru acest capitol a fost finalizată. Următorul pas este aprobarea poziției comune a Uniunii Europene, programată pentru 13 iulie, înainte ca negocierile privind capitolul „Relații externe” să fie deschise oficial, o zi mai târziu.

Uniunea Europeană a deschis primul cluster de negocieri cu Republica Moldova

Pe 15 iunie, Republica Moldova a făcut un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, „Valori fundamentale”. Președintele Maia Sandu a declarat că acest moment reprezintă un progres semnificativ pentru țară și rezultatul eforturilor comune depuse de instituții și cetățeni în procesul de reformă și modernizare.

Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.