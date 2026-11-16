După ce s-a calificat în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, Alexandr Stoianoglo a recunoscut că spera să obțină suficiente voturi pentru a câștiga din prima rundă.

„Apreciez așa cum au votat oamenii. Am avut mai multe așteptări, dar dumneavoastră ați urmărit evenimentele din UTA Găgăuzia, ați văzut câte aberații și falsuri au avut loc, mai ales în ultimele zile”, a declarat candidatul.

Referindu-se la turul doi, în care îl va înfrunta pe Fiodor Gagauz, Stoianoglo a spus că evoluția campaniei din următoarele două săptămâni va conta în această confruntare.

„Asta depinde de situația și atmosfera pe care o vom crea în campanie în continuare, adică în următoarele două săptămâni”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă a sperat să câștige din primul tur, Stoianoglo a spus că a luat în calcul și posibilitatea unei victorii din prima rundă.

„Cel puțin am avut și așa un scenariu”, a precizat Stoianoglo.

Stoianoglo și Gagauz ajung în turul doi pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze

Alegerile pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze vor fi decise în turul doi, după ce niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritatea voturilor. În cursa finală au ajuns Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, care au acumulat cele mai multe voturi în urma scrutinului de duminică. Rezultatele finale au fost stabilite după numărarea tuturor buletinelor de vot.

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Cine este Alexandr Stoianoglo

Alexandr Stoianoglo a ocupat funcția de procuror al UTA Găgăuzia și a fost adjunct al procurorului general. În perioada 2019–2021, a condus Procuratura Generală.

În 2024, a candidat la alegerile prezidențiale și a ajuns în turul al doilea, unde a fost învins de Maia Sandu. În 2025, a revenit în Parlament, în calitate de deputat al Blocului „Alternativa”.

Când va avea loc turul doi

Turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie, la două săptămâni după primul tur, desfășurat pe 15 noiembrie. În cursa finală se vor confrunta Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz.