Voturile candidaților care au ratat calificarea în turul doi ar putea înclina balanța în cursa pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze. Deși Alexandru Stoianoglo și Fiodor Găgăuz au ajuns în finala electorală, rezultatul scrutinului rămâne imprevizibil, iar mobilizarea alegătorilor care au stat acasă în primul tur ar putea fi decisivă. Jurnalistul Mihail Sirkeli, redactor-șef al portalului nokta.md, avertizează că rețeaua asociată lui Ilan Șor ar putea fi reactivată pentru a influența rezultatul alegerilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii În Profunzime de la PRO TV.

Potrivit expertului WatchDog, Ștefan Bejan, nu există o formulă clară prin care voturile candidaților eliminați din cursă să poată fi atribuite unuia dintre cei doi finaliști. Rezultatul va depinde inclusiv de mesajele pe care le vor transmite foștii concurenți electorali și de susținerea pe care o vor acorda acestora.

„La alegerile din UTA Găgăuzia nu există această repartizare ideologică, dacă putem să-i spunem dreapta-stânga. În UTA Găgăuzia, toți candidații, teoretic, sunt de stânga. Așa că eu cred că nu există o repartizare clară a voturilor. Nu putem spune că voturile Ivannei Koksalvor merge în majoritate către Stoianoglo. Eu cred că va fi o împărțire independentă de foarte mulți factori”, a explicat Ștefan Bejan.

Expertul consideră că discursul candidaților din primul tur ar putea influența opțiunile alegătorilor. Astfel, susținătorii lui Cornel Dudnic, care a acumulat 15,59% din voturi, ar putea înclina mai degrabă spre Fiodor Găgăuz, întrucât cei doi au avut mesaje asemănătoare.

De cealaltă parte, Mihail Sirkeli consideră că principala delimitare în această competiție este una geopolitică: apropierea de Chișinău sau orientarea spre Moscova. Potrivit jurnalistului, Alexandru Stoianoglo este criticat de adversarii săi tocmai pentru că vorbește despre necesitatea colaborării cu autoritățile centrale.

„Nu sunt de acord că nu există delimitarea ideologică. Ba da, ea există, geopolitică. Deci, cu Moscova împotriva Chișinăului. (...) Alexandru Stoianoglo spune că trebuie să colaborăm cu Chișinăul, iar Fiodor Găgăuz și Dudnic au un discurs foarte dur împotriva Chișinăului și foarte prietenos față de Moscova”, a declarat Mihail Sirkeli.

În aceste condiții, jurnalistul consideră că o parte dintre votanțiiIvannei Koksal, ai lui Serghei Anastasov și ai lui Oleg Garizan ar putea să-l susțină pe Stoianoglo, având în vedere mesajele lor privind dialogul cu autoritățile centrale.

Totuși, prezența la urne ar putea schimba calculele. În primul tur au votat aproximativ 28.700 de alegători, ceea ce reprezintă o prezență de doar 37,6%. Prin comparație, la turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024, în UTA Găgăuzia s-au prezentat aproximativ 66.000 de alegători.

Rețeaua Șor ar putea fi reactivată în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan

Mihail Sirkeli avertizează că diferența dintre numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne în primul tur și cel înregistrat la scrutinul prezidențial arată existența unui bazin electoral important, care ar putea fi mobilizat înaintea turului doi. În opinia sa, o parte dintre acești alegători ar putea fi activați prin rețeaua construită anterior de Ilan Șor.

„Este acea rezervă pe care Moscova poate să o activeze. Sunt, de obicei, oameni care nu sunt interesați de politică sau o bună parte dintre ei, și ies doar dacă au un beneficiu real, pe moment. Autoritățile trebuie să fie foarte atente să nu ne trezim că rețeaua este activată, pentru că, dacă este activată, poate schimba radical cursul acestor alegeri”, a avertizat jurnalistul.

Acesta susține că, deși nu există deocamdată date care să confirme reluarea plăților în masă către alegători, infrastructura creată în perioada în care funcționa rețeaua Șor ar putea fi folosită în continuare.

„Cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că prin acea schemă a rețelei Șor s-a creat o bază de date. 40.000 de oameni și-au oferit singuri datele personale, telefoanele, adresele și așa mai departe. Tu nu trebuie neapărat să utilizezi toată rețeaua Șor. Poate ai nevoie de 10-15% și nici nu trebuie să-i loializezi prin bani. Poate banii pe care le-ai plătit până acum sunt suficienți ca să le ceri să vină și să voteze iarăși”, a explicat Mihail Sirkeli.

Jurnalistul a mai menționat că ar fi observat posibile semne ale utilizării acestei infrastructuri și în primul tur, inclusiv în cazul unor candidați pentru Adunarea Populară. El a invocat rezultatele obținute de Stepan Piron și Panov, despre care spune că ar putea indica o mobilizare punctuală a unor grupuri de alegători. Acestea sunt însă evaluările și informațiile prezentate de jurnalist, nu constatări oficiale privind fraudarea scrutinului.

Campania lui Stoianoglo, una dintre vulnerabilitățile candidatului

O altă problemă care ar putea influența rezultatul turului doi este, în opinia invitaților, activitatea electorală redusă a lui Alexandru Stoianoglo. Ștefan Bejan consideră că acesta nu a fost suficient de prezent în regiune pentru a-și consolida susținerea.

Mihail Sirkeli a atras atenția și asupra contradicției dintre poziția actuală a socialiștilor, care îl susțin pe Fiodor Găgăuz, și sprijinul pe care i l-au oferit lui Stoianoglo în alegerile prezidențiale din 2024. Atunci, acesta a obținut peste 97% din voturile exprimate în UTA Găgăuzia în turul doi.

Jurnalistul susține că nici măcar organizația teritorială a PSRM din autonomie nu ar fi fost pe deplin de acord cu desemnarea lui Fiodor Găgăuz, iar decizia ar fi fost impusă de la Moscova, cu acceptul conducerii partidului de la Chișinău.

„A fost impusă de Moscova și Igor Dodon a acceptat această decizie, nu a avut încotro, dar socialiștii regionali nu au susținut această decizie”, a afirmat Sirkeli.

În opinia sa, turul doi va fi decis nu doar de redistribuirea voturilor, ci și de capacitatea celor doi candidați de a mobiliza alegătorii care nu au participat la primul scrutin.

În turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan nu există un prag minim de participare. Câștigător va fi candidatul care va obține cele mai multe voturi valabil exprimate.

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