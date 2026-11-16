Cei doi concurenți care-și continuă bătălia pentru funcția de bașcan își evaluează diferit rezultatele și șansele. În timp ce candidatul independent, Alexandr Stoianoglo, se aștepta să câștige din primul tur, socialiștii sunt siguri că, în turul doi, candidatul lor, Fiodor Gagauz, va deveni noul guvernator.

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Am avut mai multe așteptări, dar ați urmărit evenimentele din Găgăuzia, ați văzut câte acuzații false au fost lansate, mai ales în ultimele zile.”

Alexandr Stoianoglo spune că avea așteptări mai mari de la primul tur al scrutinului.

„- V-ați așteptat din primul tur?

Alexandr STOIANOGLO, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: Cel puțin am avut și așa un scenariu. Apreciez așa cum au votat oamenii.”

De cealaltă parte, Fiodor Gagauz, candidatul socialiștilor ajuns și el în turul doi, a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care le-a mulțumit celor care au participat la vot.

Candidatul a spus că respectă alegerea tuturor, inclusiv a celor care au votat pentru alți concurenți, și a îndemnat locuitorii autonomiei să rămână uniți, indiferent de preferințele politice.

Fiodor GAGAUZ, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: [..] Potrivit rezultatelor preliminare ale votului, mă calific în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan.

Respect profund alegerea fiecăruia dintre voi, inclusiv a celor care au votat pentru alți candidați. Vă mulțumesc pentru implicarea și grija față de soarta autonomiei noastre.[..] ”

Gagauz nu a răspuns la telefon pentru a oferi și alte comentarii privind rezultatele scrutinului. În schimb, liderul socialiștilor, Igor Dodon, care îl susține în această cursă, s-a arătat încrezător în șansele candidatului său. Acesta consideră că ascensiunea lui Gagauz va continua în turul doi și că, în primul tur, Stoianoglo ar fi fost votat inclusiv de alegători socialiști.

Igor DODON, LIDERUL PSRM: „Adică domnul Stoinoglo încă este perceput ca un candidat susținut de PSRM și de Dodon, datorită campaniei prezidențiale. De ceea în turul 2, eu cred că ascensiunea domnului Găgăuz va fi în continuare și eu cred că noi avem șanse destul de bune să învingem în turul 2 la alegerile Bașcanului.”

Cei doi concurenți electorali, Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz, urmează să se confrunte în turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze. Scrutinul va avea loc pe 29 noiembrie.