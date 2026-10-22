TikTok ar putea deveni unul dintre principalele câmpuri de luptă în campania electorală din UTA Găgăuzia. Cu aproximativ 60 la sută dintre locuitorii regiunii care s-ar informa de pe această platformă, potrivit datelor Promo-LEX invocate în cadrul unei emisiuni, rețelele sociale pot influența semnificativ percepția alegătorilor. Experții Mihail Sirkeli, redactor-șef al publicației Nokta.md, și Ștefan Bejan avertizează asupra riscului dezinformării, al mesajelor construite pentru a provoca emoții și al unor campanii online care ar putea fi coordonate de echipe specializate.

Într-o campanie electorală în care tot mai mulți oameni își iau informațiile din mediul online, videoclipurile scurte pot deveni un instrument eficient de influențare a opiniei publice. Potrivit datelor Promo-LEX prezentate în cadrul emisiunii, aproximativ 65% din populația regiunii se informează de pe TikTok. Experții avertizează că platforma poate fi folosită pentru răspândirea dezinformării și pentru promovarea unor candidați prin mesaje construite să provoace reacții emoționale rapide.

„Este foarte multă dezinformare, pentru că se folosește foarte mult acest hook emoțional”, a declarat Ștefan Bejan, explicând că videoclipurile scurte pot influența percepția publicului înainte ca oamenii să aibă posibilitatea să verifice informațiile prezentate.

Expertul a dat drept exemplu formatul clipurilor care încep cu un mesaj alarmant și oferă abia la final explicațiile necesare pentru înțelegerea situației.

„Algoritmii sunt făcuți așa încât videoclipurile cât mai scurte să fie mai virale”, a spus Bejan, subliniind că echipele care cunosc mecanismele platformelor pot adapta mesajele pentru a ajunge la un public cât mai larg.

Pagini noi și videoclipuri profesioniste. Cine se află în spatele campaniilor online?

Mihail Sirkeli și Ștefan Bejan au discutat și despre apariția unor pagini create recent, precum și despre videoclipuri realizate într-un stil profesionist, care ar putea indica implicarea unor echipe specializate în promovarea electorală.

„Nu sunt chestii de amatori, sunt chestii profesioniste”, a afirmat Ștefan Bejan, referindu-se la materialele video publicate în mediul online. Potrivit expertului, în spatele unor astfel de materiale pot exista echipe care scriu textele, filmează, montează videoclipurile și gestionează distribuirea lor pe rețelele sociale.

„Oamenii ăștia au echipe de creatori de conținut care le scriu textele, care îi filmează, care montează aceste video-uri, care au grijă de rețelele de socializare ca să le distribuie”, a explicat Bejan.

Expertul a menționat că a observat pagini de TikTok create cu doar câteva zile înainte, pe care erau publicate materiale despre mai mulți candidați. Totuși, aspectul profesionist al videoclipurilor sau apariția recentă a unei pagini nu demonstrează, de unul singur, cine se află în spatele acesteia ori cine îi finanțează activitatea.

Fiodor Găgăuz, cel mai vizibil în campania online?

În cadrul discuției, Mihail Sirkeli a afirmat că Fiodor Găgăuz pare să beneficieze de o promovare mai vizibilă, atât în mediul online, cât și prin evenimentele de lansare a campaniei. Jurnalistul a susținut că ceilalți concurenți ar putea avea un rol secundar în competiție.

„Rușii au aruncat un singur candidat. Este Fiodor Găgăuz, părerea mea”, a declarat Sirkeli, precizând că, în opinia sa, unii dintre ceilalți candidați ar putea contribui doar la crearea aparenței unei competiții electorale.

„Eu văd că se repetă situația din 2023, când candidații joacă un rol de anturaj. Doar ca să arate că alegerile au fost competitive și au acest candidat care va câștiga”, a afirmat jurnalistul.

Sirkeli a mai spus că Fiodor Găgăuz ar fi fost primul care și-a lansat campania și că acesta beneficiază de o prezență intensă pe rețelele sociale. Aceste aprecieri reprezintă evaluarea expertului și nu confirmă, în sine, existența unei coordonări din exterior.

Candidați independenți, asociați online cu PAS

O altă problemă semnalată în cadrul discuției ține de mesajele care asociază mai mulți candidați cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), deși aceștia participă în alegeri în calitate de independenți.

Ștefan Bejan a povestit că a găsit pe TikTok o pagină în care Alexandru Stoianoglo, Oleg Garizan, Serghei Anastasov și alți concurenți erau prezentați drept candidați ai PAS.

Potrivit expertului, asemenea mesaje pot crea o etichetă politică în jurul unui candidat și pot influența felul în care acesta este perceput de alegători.

„Cumva se încearcă această ștampilă de omul PAS-ului, așa încât tu nu poți să te cureți de ea și automat cumva ești aruncat în derizoriu și gata, nu mai contezi”, a spus Bejan.

Asocierea unui candidat cu un partid trebuie însă verificată, iar publicarea unor asemenea mesaje nu demonstrează automat că există o coordonare politică în spatele lor. Pentru ca alegătorii să poată lua o decizie informată, este important ca afirmațiile despre susținerea politică a concurenților să fie susținute de dovezi.

Finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor, printre riscurile semnalate

Potrivit riscurilor evidențiate de Promo-LEX, campania electorală din Găgăuzia trebuie urmărită inclusiv din perspectiva finanțării ilegale, a coruperii alegătorilor și a posibilei mascări a afilierii politice a unor candidați care se declară independenți.

„Printre riscurile semnalate sunt finanțarea ilegală, coruperea alegătorilor [...] și afilierea politică a candidaților independenți”, a afirmat Ștefan Bejan, făcând referire la constatările prezentate în discuție despre scrutinul din regiune.

Expertul a atras atenția că un candidat poate participa oficial ca independent, chiar dacă în spatele său ar putea exista o structură politică sau canale de finanțare care nu sunt transparente. Stabilirea unor eventuale încălcări ține însă de verificările instituțiilor competente și trebuie să se bazeze pe probe.

Bejan a criticat și modul în care sunt verificate aceste riscuri, susținând că autoritățile trebuie să clarifice din timp sursele de finanțare și eventualele legături politice ale concurenților, nu doar să reacționeze după apariția suspiciunilor.

15 noiembrie, zi de vot în UTA Găgăuzia

Alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu scrutinul pentru alegerea noii componențe a Adunării Populare a Găgăuziei.

Funcția de Bașcan a devenit vacantă după ce Adunarea Populară a Găgăuziei a constatat oficial vacanța acesteia, la 17 august 2026. Decizia a venit în contextul condamnării fostei bașcane Evghenia Guțul în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

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