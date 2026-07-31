Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a avut o primă conversație oficială cu noul prim-ministru al Ucrainei, Sergii Korețkii. Cei doi au abordat mai multe subiecte de interes comun, inclusiv situația critică de pe râul Nistru, construcția podului Cosăuți–Yampil și dezvoltarea cooperării feroviare pentru transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța.

Vasile Tofan a anunțat că i-a transmis omologului său ucrainean că Republica Moldova își menține sprijinul pentru Ucraina și i-a mulțumit pentru rezistența de care dă dovadă poporul ucrainean în fața agresiunii ruse.

„Am avut o conversație foarte bună și foarte concretă cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Korețkii. I-am transmis că Republica Moldova va continua să fie alături de Ucraina, așa cum a fost din prima zi”, a scris premierul.

Situația de pe Nistru, printre principalele subiecte discutate

Unul dintre principalele subiecte ale discuției a fost situația hidrologică de pe râul Nistru. Potrivit lui Tofan, în contextul lipsei precipitațiilor și al nivelului critic de scăzut al lacului de acumulare Novodnistrovsk, cele două state trebuie să gestioneze cu maximă responsabilitate debitul de apă pentru a evita agravarea situației.

Podul Cosăuți–Yampil, proiect pe care Chișinăul și Kievul vor să îl accelereze

Premierii au convenit, de asemenea, să impulsioneze construcția podului Cosăuți–Yampil, un proiect considerat strategic pentru conectivitatea dintre cele două state.

Potrivit lui Vasile Tofan, noua legătură rutieră va simplifica traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii.

Cooperare feroviară și venituri suplimentare pentru CFM

Un alt subiect abordat a vizat colaborarea dintre căile ferate ale Republicii Moldova și Ucrainei, în special în ceea ce privește transportul cerealelor ucrainene spre portul Constanța.

Șeful Executivului de la Chișinău consideră că o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea genera beneficii economice pentru ambele țări și venituri suplimentare pentru Calea Ferată din Moldova.

„Relația dintre Moldova și Ucraina trebuie transformată în proiecte concrete”

În încheiere, Vasile Tofan a subliniat că relația dintre Republica Moldova și Ucraina s-a consolidat în ultimii ani pe baza încrederii, solidarității și respectului reciproc și că obiectivul ambelor guverne este transformarea acestei cooperări în proiecte concrete.

„Între Moldova și Ucraina s-a construit, în ultimii ani, o relație bazată pe încredere, solidaritate și respect reciproc. Vrem să transformăm această relație și în cât mai multe proiecte concrete, care fac viața oamenilor mai simplă și economiile noastre mai puternice”, a transmis premierul Republicii Moldova.