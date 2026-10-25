Premierul Vasile Tofan va prezenta pe 5 noiembrie raportul de activitate pentru primele 100 de zile de guvernare. Șeful Executivului a anunțat data în premieră și a explicat că a ales-o în contextul publicării raportului Comisiei Europene privind extinderea, programată pentru 4 noiembrie.

Potrivit lui Tofan, documentul Comisiei Europene va fi important pentru Republica Moldova, deoarece va evalua progresele înregistrate de țara noastră în parcursul european. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului cu Nicolae Chicu.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Prima oară voi spune acum, data va fi de 5 noiembrie. Vă spun care este logica, pentru că 100 de zile se împlinesc la sfârșitul lui octombrie, aproximativ începutul lui noiembrie. Am ales 5 noiembrie pentru că pe 4 noiembrie va fi anunțat raportul Comisiei Europene pe extindere, va fi un raport foarte important, pentru că într-un fel ne va da nota pentru tot ce am făcut în acest an”.

Totodată, Vasile Tofan a confirmat că s-a întâlnit recent cu fostul premier Alexandru Munteanu, revenit la Chișinău. Potrivit șefului Executivului, întâlnirea a fost scurtă, iar discuțiile au vizat câteva subiecte despre care a refuzat să ofere detalii.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Domnul Munteanu a fost recent la Chișinău. Am discutat cu el la început, la preluarea mandatului, după asta dumnealui a plecat, iar acum din întâmplare a fost la Chișinău, mi-a scris, ne-am văzut, a fost o întâlnire scurtă. L-am mai întrebat despre câteva subiecte, dar cred că nu ar fi corect să intru în detalii”.

Când a depus jurământul Guvernul Tofan?

Noul Guvern condus de Vasile Tofan a depus jurământul de învestire pe 22 iulie, în cadrul unei ceremonii solemne desfășurate la Președinție. Premierul Vasile Tofan a declarat atunci că principalele priorități ale noului executiv sunt relansarea economiei, recâștigarea încrederii cetățenilor și continuarea reformelor, inclusiv în domeniul fiscal, al salarizării și al administrației publice locale. Totodată, Vasile Tofan a promis că noul Guvern va continua reformele începute cele din domeniul fiscal, al salarizării și al administrației publice locale.

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Funcția de premier al Republicii Moldova a devenit vacantă după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat la începutul acestei luni demisia după 8 luni de mandat. În aceeași ordine de ideei, Tofan a declarat că va duce mandatul de premier până la sfârșit, adică până la alegerile parlamentare din 2027.