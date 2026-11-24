Trei noi ambasadori ar putea reprezenta Republica Moldova în Olanda, Israel și Spania. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat candidaturile lui Oleg Țulea, Eugeniu Vizir și Eugeniu Buga. Toți trei au experiență în diplomație, iar numirile urmează să treacă prin ultimele etape de aprobare.

Decizia a fost luată în ședința din 24 noiembrie, iar numirile urmează să fie aprobate prin hotărâre de Guvern și decret prezidențial.

Cine sunt cei trei diplomați propuși

Oleg Țulea este propus pentru funcția de ambasador în Regatul Țărilor de Jos. Acesta are rang diplomatic de ambasador și o experiență vastă în domeniul relațiilor internaționale. A fost ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, ambasador în Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovenia, dar și deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Pentru funcția de ambasador în Israel este propus Eugeniu Vizir, diplomat de carieră cu peste 30 de ani de experiență. În prezent, acesta conduce Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și este coordonator național pentru Francofonie. De-a lungul carierei, a activat în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Franța, Federația Rusă și Uzbekistan.

Cel de-al treilea candidat, Eugeniu Buga, urmează să fie desemnat ambasador în Spania. Acesta are peste 19 ani de experiență în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și conduce în prezent Direcția Protocol Diplomatic de Stat. A activat în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Turcia, Grecia și Spania.

Popșoi: Ambasadorii trebuie să transforme dialogul politic în rezultate concrete

Prezent la ședința comisiei, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat importanța experienței profesionale și a responsabilității pe care o presupune reprezentarea Republicii Moldova peste hotare.

„Reprezentarea Republicii Moldova peste hotare înseamnă, pe lângă experiență diplomatică, și capacitatea de a construi parteneriate durabile, de a identifica noi oportunități de cooperare și de a transforma dialogul politic în rezultate concrete”, a declarat Mihai Popșoi.

Cei trei diplomați își vor putea începe activitatea după finalizarea tuturor procedurilor legale de numire în funcție.