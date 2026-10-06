Comisia Europeană urmează să prezinte la Bruxelles propunerile privind așa-numitele „foi de parcurs” pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Printre statele vizate se numără și Republica Moldova, alături de Ucraina, Albania și Muntenegru.

Pentru Republica Moldova, mecanismul ar urma să însemne o integrare treptată în anumite politici și programe europene înainte de aderarea deplină la UE, dar și condiții suplimentare menite să protejeze Uniunea Europeană de eventuale derapaje după aderare.

Ce sunt „foile de parcurs”

Potrivit informațiilor relatate de AFP, Comisia Europeană vrea să ofere statelor candidate o perspectivă mai clară asupra etapelor care trebuie parcurse până la aderarea deplină.

În același timp, Bruxellesul încearcă să răspundă îngrijorărilor existente în rândul celor 27 de state membre cu privire la extinderea Uniunii. Una dintre preocupări este riscul ca un nou stat membru să adopte ulterior politici care contravin valorilor europene sau să blocheze anumite decizii ale UE.

Pentru a reduce aceste riscuri, Comisia ia în calcul o serie de „clauze de salvgardare”, care ar putea fi aplicate în cazul unor derapaje după aderare.

Unul dintre elementele discutate este limitarea dreptului de veto al statelor membre în anumite situații.

De asemenea, aderarea la UE nu ar trebui să permită unei țări să renunțe ulterior la principiile statului de drept și la valorile fundamentale ale Uniunii. În astfel de cazuri ar putea fi aplicate măsuri de protecție, inclusiv sancțiuni.

Ce înseamnă asta pentru Republica Moldova

Pentru Chișinău, planul este important deoarece Bruxellesul discută despre posibilitatea ca statele candidate să fie integrate treptat în anumite politici europene chiar înainte de aderarea deplină.

Printre domeniile menționate se numără programele europene Erasmus și cele de cercetare.

Cu alte cuvinte, Republica Moldova ar putea beneficia de o apropiere graduală de UE, înainte de momentul în care va deveni membru cu drepturi depline.

Această integrare graduală vine însă la pachet cu așteptări clare privind respectarea statului de drept, a valorilor europene și a regulilor comune, scrie rfi.fr

Pentru Republica Moldova, obiectivul rămâne aderarea deplină la Uniunea Europeană.

Premierul moldovean Vasile Tofan, aflat luni la Bruxelles, a declarat că pentru Chișinău este foarte important ca Republica Moldova să adere la UE cât mai repede posibil. „Iar obiectivul este o aderare deplină”, a spus premierul.