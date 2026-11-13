Astăzi este ultima zi de campanie electorală în Autonimia Găgăuză. Duminică, locuitorii autonomiei vor merge la urne pentru a-și alege bașcanul și noua componență a Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator candidează opt persoane, iar la vot sunt așteptați peste 129 de mii de alegători. De mâine, orice formă de agitație electorală va fi interzisă.

După aproape o lună în care și-au prezentat programele și au încercat să convingă alegătorii, cei opt candidați la funcția de bașcan își încheie astăzi activitățile de promovare. Începând de mâine, orice formă de agitație electorală va fi interzisă. Duminică, locuitorii autonomiei își vor alege bașcanul și cei 35 de membri ai Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator candidează opt persoane.Trei dintre candidați sunt desemnați de partide politice, iar cinci participă în cursă ca independenți. Printre aceștia se numără Fiodor Gagauz, Alexandr Stoianoglo, Cornel Dudnic, Ivan Cîlcic, Petru Vlah, Ivanna Koksal, Serghei Anastasov și Oleg Garizan.

CANDIDATI PENTRU FUNCȚIA DE BAȘCAN

Fiodor Gagauz – Partidul Socialiștilor

Alexandr Stoianoglo – independent;

Cornel Dudnic – independent;

Ivan Cîlcic – Partidul Popular Găgăuz;

Petru Vlah – Partidul Noua Opțiune Istorică;

Ivanna Koksal – independent;

Serghei Anastasov – independent;

Oleg Garizan – independent.

La urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători. Aceștia vor primi câte două buletine de vot: unul pentru alegerea bașcanului și altul pentru desemnarea deputatului din circumscripția lor în Adunarea Populară. Pentru cele 35 de mandate legislative concurează 134 de persoane, dintre care 93 sunt independenți.Votarea va avea loc în 67 de secții, care vor fi deschise între orele 7 și 21. Pentru cele două alegeri au fost tipărite în total aproape 259 de mii de buletine de vot, în română, rusă și găgăuză.