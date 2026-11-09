Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut la Chișinău de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, care în timpul vizitei sale la Chișinău a participat și la Conferința Anuală privind Extinderea UE. La același eveniment, Maia Sandu a cerut ca progresele înregistrate în procesul de integrare europeană să fie urmate de decizii concrete din partea statelor membre și a subliniat că 2027 trebuie să fie anul rezultatelor.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Republica Moldova cu adevărat a reușit să facă un salt, nu a mers încet, dar a făcut, cu adevărat, un salt spre calitatea de membru al Uniunii Europene. Cu adevărat este o muncă, marcată prin salturi.”

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a apreciat progresele Republicii Moldova, iar Maia Sandu a cerut ca acestea să fie urmate de decizii concrete, pentru ca țara să adere la UE până în 2030.

Maia SANDU, PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA: „Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să se bazeze doar pe merite, iar progresele realizate trebuie să fie recunoscute prin decizii concrete. Contăm pe o evaluare corectă a reformelor noastre și pe susținerea statelor membre pentru a avansa în negocierile de aderare. Obiectivul nostru este să fim pregătiți să încheiem negocierile de aderare până în 2028. Pentru aceasta, anul 2027 trebuie să fie un an al rezultatelor concrete, în special pe partea de implementare.”

Comisara europeană pentru Extindere spune că ținta poate fi atinsă dacă autoritățile mențin ritmul reformelor.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Dacă procesul de reforme va continua în același ritm, acest lucru vă va plasa pe un parcurs foarte credibil pentru încheierea negocierilor până în anul 2028. Cine ar fi crezut acum doi ani că vom vorbi despre anul 2028, anul când Moldova poate închide procesul de negocieri. Într-adevăr, vorbim despre un obiectiv foarte ambițios, dar unde putem ajunge dacă nu avem ambiție? Noi considerăm că acest lucru este realizabil.”

Potrivit foii de parcurs propuse pentru anul viitor, țara noastră ar putea închide provizoriu 25 de capitole de negociere: nouă în prima jumătate a anului și alte 16 în a doua. Calendarul depinde însă de îndeplinirea criteriilor stabilite. Vicepremierul pentru integrare europeană spune că se muncește mult pentru asta.

Cristina GHERASIMOV, VICEPREMIER PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ: „Ore enorme de muncă ca să reușim să valorificăm cu adevărat această fereastră de oportunitate pe care o oferă istoria astăzi Republicii Moldova.”

Dincolo de negocieri și reforme, Bruxellesul pregătește un nou pachet de sprijin financiar pentru Republica Moldova. Marta Kos a anunțat că elaborarea acestuia va începe în 2027 și va avea la bază actualul Plan de Creștere, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Deocamdată, valoarea viitorului sprijin nu a fost precizată.

Marta KOS, COMISARA EUROPEANĂ PENTRU EXTINDERE: „Anul 2027 va fi și anul în care vom pregăti următorul pachet de sprijin financiar pentru dumneavoastră, care se va baza pe Planul de Creștere în valoare de 1.9 miliarde de euro. Aceasta înseamnă noi instrumente și noi sume de bani care ar urma să fie oferite.”

Potrivit comisarei europene, investițiile UE trebuie să se reflecte în infrastructură mai bună, acces la apă potabilă și noi locuri de muncă, astfel încât moldovenii să-și poată construi viitorul acasă. Conferința privind extinderea Uniunii Europene se desfășoară timp de două zile la Chișinău și reunește peste 700 de participanți. Evenimentul are loc după publicarea raportului Comisiei Europene, care constată progrese în toate cele 33 de capitole evaluate, dar subliniază că reformele trebuie continuate, iar legislația aplicată eficient. Republica Moldova a deschis negocierile pentru patru dintre cele șase grupuri de capitole, iar pentru celelalte două așteaptă acordul statelor membre.