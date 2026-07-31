Un videoclip publicat de primarul Capitalei, Ion Ceban, a stârnit un val de reacții și acuzații de xenofobie. În imagini apar muncitori străini, iar mesajul care însoțește filmarea face referire la fostele cămine ale Universității Agrare. Reprezentanții PAS îl acuză pe edil că încearcă să câștige capital politic prin alimentarea temerilor față de muncitorii străini aflați legal în Republica Moldova.

Videoclipul publicat de Ion Ceban începe cu imagini din căminele fostei Universități Agrare și este însoțit de mesajul -

ION CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI„Aceste cămine ar fi putut fi distribuite tinerilor specialiști, profesorilor, medicilor care stau cu chirie sau familiilor tinere. În ce condiții sunt gestionate astăzi aceste încăperi – știe doar PAS.”

În imagini apar mai multe persoane originare din Asia Centrală printre care Nepal, pe fundal fiind folosită muzică tradițională asiatică.

Postarea a fost criticată de deputata PAS, Ludmila Adamciuc. Aceasta susține că mesajul transmite ură și discriminare față de muncitorii străini.

Ludmila ADAMCIUC, DEPUTAT PAS:„Astfel de mesaje domnule Ceban nu este un manifest de patriotism. Astfel de mesaje sunt discurs de ură, insultă și discriminare. Și este una dintre cele mai periculoase forme de manipulare politică. Avem o criză reală de forță de muncă, avem domenii întregi în care angajatorii nu găsesc oameni și sunt nevoiți să adugă munictori din alte state. Ei sunt aici legal, muncesc legal și contribuie la economia țării, plătind impozite.”

Deputata afirmă că Republica Moldova ar trebui să trateze muncitorii veniți din alte state așa cum și-ar dori ca moldovenii să fie tratați peste hotare.

Ludmila ADAMCIUC, DEPUTAT PAS:„Noi cerem respect pentru moldovenii plecați peste hotare, însă în același timp promovăm ura față de cei care au venit în țara noastră să muncească.”

Reacția ministrului Educației, Dan Perciun, nu a întârziat. Acesta susține că xenofobia este folosită de politicienii care nu au soluții și că nimic durabil nu poate fi construit pe ură.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI:„Nimic bun nu poate fi construit pe ură. Xenofobia a fost întotdeauna instrumentul politicienilor lipsiți de conținut. Când un primar își construiește capitalul politic pe disprețul față de oameni care muncesc din greu într-o țară străină, asta este laș și josnic.”

Ion Ceban a reacționat la scurt timp pe facebook, respingând acuzațiile formulate de reprezentanții PAS.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Toată cohorta galbenă mă acuză pe mine de xenofobie, antieuropenism și intoleranță. Tepet pentru voi, da eu consider că moldovenii și familiile tinere trebuie să fie prioritate. Locurile de cazare cum sunt caminele sau oricare altă insitituție trebuie să fie în primul rînd acordate familiilor tinere din țara asta, tinerilor din țara asta. "