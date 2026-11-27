Premierul Vasile Tofan critică informațiile false distribuite pe rețelele sociale despre prețurile gazelor naturale din mai multe state europene. Șeful Executivului susține că imaginile care compară tarifele din Moldova cu cele din Suedia, Olanda și Franța prezintă cifre care nu corespund realității și sunt folosite pentru a provoca furie și neîncredere în rândul populației. Totodată, premierul recunoaște că facturile sunt o povară pentru multe familii și spune că autoritățile vor continua să ofere compensații, care ar putea ajunge la 1.000 de lei lunar pentru gospodăriile cele mai vulnerabile.

Premierul afirmă că în ultimele săptămâni în spațiul public au apărut tot mai multe informații false, care exploatează nemulțumirile oamenilor și alimentează dezbinarea.

Un exemplu invocat de acesta este o imagine distribuită pe rețelele sociale, potrivit căreia un metru cub de gaz ar costa 19 lei în Suedia, 16 lei în Olanda și 12 lei în Franța. Vasile Tofan susține că aceste cifre nu reflectă prețurile reale.

„Dacă aș vedea un asemenea grafic ca simplu cetățean, aș fi și eu furios. Problema este că aceste cifre nu reflectă prețurile reale”, a declarat premierul.

Potrivit lui Tofan, în Franța și Olanda gazul ar costa între 30 și 45 de lei pentru un metru cub, în funcție de contract. În Suedia, prețul mediu ar ajunge la 46 de lei, iar la Stockholm ar putea atinge echivalentul a 75 de lei.

Compensații de până la 1.000 de lei pentru familiile vulnerabile

Premierul spune însă că autoritățile nu trebuie să se consoleze cu ideea că în alte țări gazele sunt mai scumpe, ci să găsească soluții pentru a reduce povara facturilor asupra populației.

Vasile Tofan a dat exemplul unei familii care consumă lunar 150 de metri cubi de gaze naturale și care ar avea de achitat o factură de aproximativ 4.000 de lei.

Pentru gospodăriile cele mai vulnerabile, Guvernul promite compensații de până la 1.000 de lei pe lună. Aproximativ un sfert din costurile programului ar urma să fie acoperite din sprijinul nerambursabil oferit de Uniunea Europeană.

„Înțeleg supărarea oamenilor și ne concentrăm pe ceea ce putem face concret. (...) Continuăm să lucrăm cu partenerii noștri pentru a atrage resurse suplimentare”, a menționat premierul.

„Falsurile nu încălzesc nicio casă”

În mesajul său, șeful Executivului a criticat persoanele care, în opinia sa, folosesc dificultățile economice ale populației pentru a răspândi informații false și a provoca neîncredere.

„Falsurile nu încălzesc nicio casă și nu reduc nicio factură. Ele doar ne fac mai furioși și mai dezbinați. Alegem să ajutăm oamenii, nu să-i înrăim”, a conchis Vasile Tofan.