Republica Moldova și Ucraina avansează pe calea aderării la Uniunea Europeană, în pofida presiunilor extraordinare, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Forumul privind extinderea UE, desfășurat la Bruxelles. Oficialul european a apreciat în mod special eforturile moldovenilor de a-și apăra democrația în fața ingerințelor străine, afirmând că aceștia au multe de învățat Europei despre reziliență.

„Moldovenii care își protejează democrația împotriva ingerințelor străine au multe să ne învețe despre reziliență”, a declarat Ursula von der Leyen în discursul său, în care a vorbit despre importanța extinderii Uniunii Europene și contribuția pe care viitorii membri o pot aduce Europei.

Președintele Comisiei Europene a subliniat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina continuă să avanseze pe drumul integrării europene, în ciuda presiunilor extraordinare cu care se confruntă. Ea a calificat acest progres drept unul impresionant și a evidențiat faptul că extinderea Uniunii nu reprezintă doar un beneficiu pentru statele candidate, ci și o oportunitate pentru întreaga comunitate europeană.

„Extinderea nu ține doar de ceea ce Europa oferă noilor membri. Este vorba și despre ceea ce aceștia aduc Europei”, a afirmat von der Leyen.

Moldova, exemplu de reziliență democratică pentru Europa

În acest context, oficialul europeană a menționat Republica Moldova drept un exemplu al contribuției pe care statele candidate o pot avea la consolidarea Uniunii Europene, în special prin apărarea valorilor democratice și rezistența în fața influențelor externe.

Ursula von der Leyen a declarat că Europa traversează un nou moment decisiv, în care există, pentru prima dată după mulți ani, o perspectivă reală de extindere a Uniunii. În opinia sa, Republica Moldova și Ucraina fac parte din această nouă dinamică europeană.

Totodată, președintele Comisiei Europene a subliniat necesitatea pregătirii Uniunii pentru primirea unor noi membri, inclusiv prin eficientizarea procesului decizional și modernizarea mecanismelor de aderare.

Printre propunerile prezentate se numără integrarea graduală a statelor candidate, astfel încât cetățenii și economiile acestora să poată beneficia mai devreme de oportunitățile pieței unice europene, în paralel cu implementarea reformelor necesare.

Potrivit șefei Comisiei Europene, principiul acestei abordări este simplu: progresul în realizarea reformelor trebuie să aducă progrese în integrare și acces la noi piețe.

În încheiere, Ursula von der Leyen a pledat pentru continuarea procesului de extindere, subliniind că viitoarea Uniune Europeană trebuie să fie construită pe valori comune, pace, libertate și respectarea identității fiecărui popor.