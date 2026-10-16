Fostul deputat Cornel Dudnic s-a lansat în campania electorală pentru funcția de bașcan. În discursul său, acesta a criticat clasa politică din regiune și a avertizat că viitorul conducător nu trebuie să se afle sub influența guvernării de la Chișinău. Potrivit candidatului, autonomia are nevoie nu doar de o nouă conducere, ci și de un model diferit de administrare.

Cornel DUDNIC, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN ÎN UTA GĂGĂUZIA: „A venit timpul pentru o resetare completă a autonomiei. Schimbarea clasei politice înseamnă pentru mine, înainte de toate, responsabilitate personală pentru toate promisiunile și lozincile politice. Vremea politicienilor de sistem a trecut. Ei au demonstrat deja tot ce sunt capabili să facă.”

Dudnic anunță un program construit pe zece direcții strategice, printre care dezvoltarea economiei, crearea locurilor de muncă sau restabilirea relațiilor cu Rusia. Acesta spune că fiecare promisiune electorală va avea un termen de realizare, un buget și o persoană responsabilă.

Cornel DUDNIC, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN AL UTA GĂGĂUZIA: „La baza programului meu nu vor sta promisiuni răsunătoare, ci angajamente concrete și responsabilitate personală pentru îndeplinirea lor. Formula mea de guvernarea Găgăuziei va arăta în felul următor: plan, termen, buget, responsabil, rezultat, raport public.”

Acesta mai promite și un audit al finanțelor autonomiei după primele 100 de zile de mandat. Dudnic își propune să ajungă în turul al doilea al scrutinului și mizează, în acest sens, în special pe voturile locuitorilor raionului Vulcănești, de unde este originar. Candidatul a deținut anterior funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea democraților.