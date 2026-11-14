Duminică, UTA Găgăuzia își alege atât bașcanul, cât și noua componență a Adunării Populare. Peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne, iar competiția electorală este una numeroasă: opt candidați aspiră la funcția de guvernator, în timp ce alte 132 de persoane luptă pentru cele 35 de mandate de deputat.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), dintre cei opt candidați la funcția de bașcan, trei au fost desemnați de partide politice, iar cinci candidează independent. Șapte sunt bărbați și o femeie.

Pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară s-au înregistrat 132 de candidați, dintre care 42 sunt desemnați de partide politice, iar 90 sunt independenți. În cursă sunt 22 de femei și 110 bărbați. În fiecare dintre cele 35 de circumscripții uninominale va fi ales câte un deputat.

67 de secții de votare vor fi deschise până la ora 21:00

Alegătorii vor putea vota în cele 67 de secții deschise în regiune, în intervalul orelor 07:00 și 21:00.

Pentru cele două scrutine, Comisia Electorală Centrală a tipărit în total 258.780 de buletine de vot, câte 129.390 pentru fiecare scrutin. Acestea sunt disponibile în trei limbi: română, rusă și găgăuză.

Mai exact, pentru fiecare scrutin au fost tipărite 8.150 de buletine în limba română, 100.740 în limba rusă și 20.500 în limba găgăuză.

Peste 230 de observatori vor monitoriza alegerile

Desfășurarea scrutinului va fi monitorizată de 149 de observatori naționali, din partea a cinci organizații neguvernamentale, acreditați de Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.

Lor li se alătură 83 de observatori internaționali, reprezentând 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale, acreditați de Comisia Electorală Centrală.

CEC anunță că prezența la vot în toate cele 35 de circumscripții va putea fi urmărită în timp real. Datele privind participarea alegătorilor și desfășurarea procesului electoral vor fi publicate pe paginile oficiale ale Comisiei Electorale Centrale și Consiliului Electoral Central al Găgăuziei.

Ziua Tăcerii, înainte de alegerile din UTA Găgăuzia

Astăzi și mâine este strict interzisă orice formă de agitație electorală. Nu este permisă desfășurarea sau mediatizarea activităților și materialelor cu tentă electorală. De asemenea, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia nu mai pot participa la diverse emisiuni și nici nu pot cheltui bani din fondurile electorale.

Cei care vor încalca legea vor fi sancționați cu amenda de la 2 000 la 3 000 de lei pentru persoanele fizice si de la 5 000 la 7 500 de lei persoanele juridice.

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Alegătorii din UTA Găgăuzia, așteptați la urne pe 15 noiembrie

Duminică, 15 noiembrie, alegătorii din UTA Găgăuzia sunt chemați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare. Pentru funcția de guvernator al regiunii s-au înscris opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat candidează peste 130 de persoane.