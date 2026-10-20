Premierul Vasile Tofan afirmă că, în prezent, nu se gândește la următoarele etape ale carierei sale politice și își asumă mandatul de la conducerea Guvernului ca pe o responsabilitate. Deși recunoaște rolul Partidului Acțiune și Solidaritate în desemnarea sa, șeful Executivului spune că rămâne o persoană independentă. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV.

„Deocamdată, rămân o persoană independentă. Deși înțeleg că mandatul și încrederea politică vin de la PAS. Tratez acest lucru cu recunoștință și responsabilitate”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că PAS beneficiază de încrederea cetățenilor, iar această susținere se reflectă și asupra Guvernului.

Totodată, oficialul a afirmat că prioritatea sa este soluționarea problemelor cu care se confruntă țara, nu planificarea viitorului politic.

„Avem atât de multe probleme pe care trebuie să le rezolve Guvernul, încât ar fi o prostie să mă gândesc la următorii pași”, a menționat premierul.

Întrebat despre eventualele sale planuri politice, inclusiv o posibilă participare la alegerile prezidențiale sau parlamentare, Vasile Tofan a evitat să facă previziuni, insistând că, în această etapă, responsabilitățile guvernamentale sunt prioritare.

Desemnat în funcție după demisia lui Alexandru Munteanu

Vasile Tofan a fost desemnat în funcția de prim-ministru de PAS, după demisia lui Alexandru Munteanu. La 21 iulie 2026, Guvernul condus de acesta a primit votul de încredere al Parlamentului.