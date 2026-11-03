Primarul Capitalei, Ion Ceban, nu spune deocamdată dacă va candida pentru un nou mandat la conducerea Primăriei Chișinău. Întrebat de jurnaliști despre planurile sale electorale, edilul a evitat să ofere un răspuns clar și a declarat că va anunța decizia atunci când va considera că este momentul potrivit.

Până atunci, Ceban susține că este concentrat asupra proiectelor municipale aflate în desfășurare. Acesta afirmă că lucrările continuă atât la proiectele de amploare, cât și la cele mai mici, care vizează diferite sectoare ale capitalei, și că nu vor fi oprite indiferent de situația financiară sau politică.

Primarul a vorbit și despre dificultățile cu care s-ar confrunta administrația municipală, invocând blocaje politice și scandaluri publice. Totodată, acesta a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate că ar încerca să „decapiteze” Primăria Chișinău și să pună piedici activității administrației locale.

Referindu-se la o eventuală candidatură pentru un nou mandat, Ion Ceban a declarat: „Când va veni timpul necesar, vă voi spune”.

Deocamdată, edilul nu a anunțat dacă intenționează să intre din nou în cursa electorală pentru funcția de primar al capitalei.

Propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei

Ieri, Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția Victoriei Belous de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe a organizației municipale.

Reprezentanții formațiunii și-au motivat sprijinul prin experiența Victoriei Belous în domeniul fiscal și în administrarea bugetelor publice, susținând că aceasta ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a banilor municipali și la atragerea fondurilor europene.

Citeste si : Victoria Belous, propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei la alegerile locale din 2027 - VIDEO