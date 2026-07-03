Adunarea Populară a Găgăuziei are un nou președinte. Deputații legislativului de la Comrat au acceptat demisia lui Nicolai Ormanji din funcția de președinte interimar, iar în aceeași ședință l-au ales în această funcție pe Valentin Gaidarji, transmite Nokta.

În cadrul ședinței, deputații au votat pentru acceptarea demisiei lui Nicolai Ormanji din funcția de președinte interimar al Adunării Populare. După aprobarea demisiei, lucrările ședinței au fost conduse de vicepreședintele legislativului, Gheorghe Leiciu.

Doi candidați au concurat pentru funcția de speaker

Pentru această funcție au fost înaintați doi candidați: vicepreședintele Gheorghe Leiciu și deputatul Valentin Gaidarji.

Potrivit publicației Nokta, Valentin Gaidarji a obținut votul favorabil a 18 deputați și a fost ales noul speaker al legislativului regional.

Alegerile din UTA Găgăuzia, blocate de peste un an

Criza privind organizarea alegerilor în UTA Găgăuzia durează de mai bine de un an. Inițial, scrutinul urma să aibă loc pe 16 noiembrie 2025, apoi a fost reprogramat pentru 22 martie 2026, iar ulterior pentru 21 iunie 2026. Toate aceste date au fost însă anulate prin decizii judecătorești succesive.

Anterior, Nicolai Ormanji a fost ales președinte interimar al Adunării Populare a Găgăuziei la sfârșitul lunii noiembrie 2025, după demisia lui Dmitri Constantinov. Mandatul actualei Adunări Populare a expirat pe 12 noiembrie 2025.

Experții: blocajul ar avea și o miză politică

Alegerile pentru noua componență a Adunării Populare au fost amânate de două ori din cauza neconcordanțelor dintre legislația locală și cea națională. Totodată, experții susțin că blocajul ar fi unul intenționat, atribuit unor aleși locali afiliați grupării Șor, cu sprijin din partea Federației Ruse. Potrivit acestora, miza depășește granițele autonomiei și vizează destabilizarea situației la nivel național.