Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află într-o vizită de lucru la Kiev, Ucraina, unde va avea întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Discuțiile vizează consolidarea relațiilor bilaterale, dezvoltarea schimburilor comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două state.

Șeful Executivului este însoțit de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Discuții cu premierul Ucrainei și omagiu adus apărătorilor căzuți în război

În cadrul vizitei, Vasile Tofan va avea o întrevedere cu omologul său ucrainean, Sergii Koretskyi. Cei doi oficiali vor aborda subiecte ce țin de consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și Ucraina, aprofundarea cooperării economice și comerciale, precum și provocările de securitate din regiune.

Întrevederea va fi urmată de declarații comune de presă, în cadrul cărora cei doi premieri vor prezenta principalele concluzii ale discuțiilor.

De asemenea, Vasile Tofan și Sergii Koretskyi vor depune flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.

Întrevederi cu Volodimir Zelenski și conducerea Radei Supreme

Programul vizitei include și o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și discuții cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk.

Întâlnirile vor oferi prilejul abordării subiectelor de interes comun pentru Chișinău și Kiev, inclusiv cooperarea bilaterală, securitatea regională și obiectivele europene ale celor două țări.

Investiții și noi oportunități de afaceri

Un alt punct important al vizitei este participarea premierului moldovean, alături de omologul său ucrainean, la Forumul Economic Internațional de la Kiev. Evenimentul este dedicat oportunităților de investiții și dezvoltării cooperării economice.

Totodată, Vasile Tofan va discuta cu reprezentanții mediului de afaceri despre identificarea unor noi oportunități de colaborare, dezvoltarea parteneriatelor economice și extinderea relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Ucraina.

Vizita are loc în contextul interesului comun al celor două state pentru aprofundarea cooperării bilaterale și avansarea pe calea integrării europene.