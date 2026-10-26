Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi într-o vizită de lucru la Kiev. În cadrul acesteia, Vasile Tofan, împreună cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, a depus flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.

„Sunt aici ca să reconfirm sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru vecinii și prietenii noștri ucraineni, dar și să discutăm proiectele concrete de infrastructură, energie și securitate”, a scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook.

Vasile Tofan, întrevederi cu Zelenski și conducerea Ucrainei

În cadrul vizitei de lucru la Kiev, Vasile Tofan va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul ucrainean, Sergii Koretskyi, și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. Discuțiile vor viza relațiile bilaterale, schimburile comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două state.

Premierul moldovean va participa și la Forumul Economic Internațional de la Kiev, unde vor fi abordate oportunitățile de investiții și dezvoltarea parteneriatelor economice. Din delegația Republicii Moldova fac parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

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