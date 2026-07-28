Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost discutate proiectele comune de infrastructură și interconectare energetică, dezvoltarea relațiilor economice și comerciale, atragerea investițiilor, precum și sprijinul acordat de România pentru parcursul european al Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii, premierul a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova în domenii-cheie, precum energia, infrastructura, educația, cultura și dezvoltarea locală.

„România rămâne cel mai apropiat partener strategic al Republicii Moldova. Ne dorim să aducem relația noastră la un nou nivel, în care cooperarea economică, investițiile și proiectele comune să fie la fel de puternice precum parteneriatul nostru politic”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a anunțat, totodată, că prima sa vizită oficială în calitate de șef al Guvernului va avea loc la București, subliniind importanța consolidării relațiilor dintre cele două state.

România, principalul partener comercial al Republicii Moldova

În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor economice moldo-române.

România este în prezent principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar în anul 2025 schimburile comerciale bilaterale au ajuns la aproximativ 3,9 miliarde de euro, în creștere cu circa 15% față de anul precedent.

De asemenea, peste 30% din exporturile Republicii Moldova sunt direcționate către piața românească.

Cooperare pentru asigurarea aprovizionării cu carburanți

Pe agenda întrevederii s-a aflat și situația de pe piața regională a carburanților, în contextul dificultăților de aprovizionare din ultimele zile.

Vasile Tofan și ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu au discutat despre posibilitățile de cooperare dintre Republica Moldova și România pentru asigurarea livrărilor de motorină, astfel încât impactul deficitului regional asupra pieței moldovenești să fie redus.