Guvernul Republicii Moldova își propune să mențină ritmul accelerat al reformelor și să avanseze rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan în cadrul unei întrevederi cu Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.

Oficialii au discutat despre următoarele etape ale negocierilor de aderare, implementarea Agendei de reforme, Planul de creștere pentru Republica Moldova, precum și despre consolidarea cooperării dintre instituțiile de la Chișinău și cele europene.

Chișinăul vrea deschiderea tuturor clusterelor de negociere

Premierul Vasile Tofan a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova pe calea integrării europene, menționând deschiderea Clusterului 1 – „Valori fundamentale” și a Clusterului 6 – „Relații externe”.

Potrivit șefului Executivului, aceste rezultate demonstrează capacitatea instituțiilor statului de a implementa reforme și angajamentul autorităților de a continua transformările necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană.

„Republica Moldova a demonstrat că poate livra reforme și rezultate. Suntem pregătiți să deschidem toate clusterele rămase și să continuăm negocierile într-un ritm ambițios”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a subliniat că obiectivul Guvernului este ca procesul de integrare europeană să producă rezultate concrete pentru cetățeni și mediul de afaceri.

„Ne dorim mai multe investiții, infrastructură modernă și locuri de muncă mai bine plătite”, a adăugat acesta.

Uniunea Europeană reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

La rândul său, ambasadorul UE, Iwona Piórko, a reconfirmat sprijinul Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru implementarea reformelor asumate de autorități.

Cei doi oficiali au accentuat importanța menținerii unui dialog constant și a unei coordonări strânse pentru avansarea negocierilor de aderare și atingerea obiectivelor stabilite.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană în 2022, iar negocierile de aderare au fost lansate oficial în 2024. Autoritățile de la Chișinău susțin că obiectivul este accelerarea procesului de integrare și apropierea de standardele europene.

La 14 iulie, Republica Moldova a făcut un nou pas important în procesul de integrare europeană. Țara noastră a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru Clusterul 6 – „Relații externe”, etapă care apropie Chișinăul de obiectivul strategic de a deveni stat membru al blocului comunitar.

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La 15 iunie, Republica Moldova a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, în cadrul celei de-a doua Conferințe interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, desfășurată la Luxemburg. Evenimentul a fost marcat de participarea delegației conduse de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

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Republica Moldova a depus cerere de aderare la UE în 2022, după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina. Termenul pe care și l-au propus reprezentanții actualei conduceri a țării pentru încheierea negocierilor de aderare este 2028.