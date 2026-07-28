Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în cadrul căreia au fost discutate consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea economică și umanitară, precum și proiectele comune de infrastructură.

În cadrul discuțiilor, premierul a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, condamnând agresiunea rusă împotriva statului vecin.

„Suntem alături de poporul ucrainean, care apără nu doar propria țară, ci și securitatea regiunii noastre”, a declarat Vasile Tofan.

La rândul său, ambasadorul Ucrainei a mulțumit autorităților și cetățenilor Republicii Moldova pentru sprijinul oferit încă din primele zile ale războiului, menționând că ajutoarele umanitare trimise din țara noastră au contribuit la salvarea multor vieți.

Podul Cosăuți–Iampil și reluarea cooperării economice, pe agenda discuțiilor

Oficialii au apreciat nivelul actual al dialogului politic dintre Chișinău și Kiev și au evidențiat importanța parcursului european al ambelor state.

Printre subiectele abordate s-au numărat proiectele comune de infrastructură, inclusiv construcția podului Cosăuți–Iampil, precum și reluarea activității Comisiei interguvernamentale moldo-ucrainene pentru cooperare comercial-economică.

De asemenea, părțile au discutat despre valorificarea mecanismelor existente de cooperare regională și identificarea unor noi oportunități economice.

Republica Moldova și Ucraina vor colabora pentru gestionarea situației de pe Nistru

Un alt subiect important al întrevederii a fost cooperarea în domeniul gestionării resurselor de apă ale râului Nistru.

Vasile Tofan și Paun Rohovei au discutat despre necesitatea schimbului operativ de informații în contextul situației hidrologice și despre importanța coordonării acțiunilor dintre cele două state.

La finalul întrevederii, oficialii și-au exprimat convingerea că dialogul constant dintre Republica Moldova și Ucraina va contribui la realizarea obiectivelor comune de pe agenda bilaterală.