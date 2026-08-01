Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a discutat cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Nick Pietrowicz, despre consolidarea relațiilor bilaterale, proiectele comune de dezvoltare și extinderea cooperării economice dintre cele două state. Un subiect important al întrevederii a fost investiția americană de 130 de milioane de dolari în infrastructura energetică a Republicii Moldova.

În cadrul discuțiilor, premierul Vasile Tofan a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat construcției liniei electrice aeriene de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș.

Proiectul este finanțat integral printr-un grant oferit de Guvernul SUA și prevede construirea unei linii de 400 kV, cu o lungime totală de aproximativ 190 de kilometri, dintre care circa 70 de kilometri vor fi pe teritoriul Republicii Moldova.

Noua infrastructură va reprezenta cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și România și are drept scop consolidarea securității energetice și apropierea țării de piața energetică europeană.

„Această investiție este un exemplu foarte concret al rezultatelor pe care le produce parteneriatul nostru cu Statele Unite. O infrastructură energetică sigură și conectată la piața europeană este esențială nu doar pentru securitatea țării, ci și pentru dezvoltarea industriei, precum și pentru atragerea investitorilor”, a declarat Vasile Tofan.

SUA reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova

La rândul său, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Nick Pietrowicz, a apreciat nivelul actual al relațiilor moldo-americane și a reconfirmat sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova.

Oficialul american a subliniat că parteneriatul dintre cele două țări este bazat pe valori comune și a menționat sprijinul bipartizan de care Republica Moldova beneficiază în Congresul SUA.

2026, an simbolic pentru ambele state

În cadrul întrevederii a fost remarcată și semnificația anului 2026, când Statele Unite vor marca 250 de ani de la proclamarea independenței, iar Republica Moldova va celebra 35 de ani de independență.

Oficialii au menționat că aceste aniversări reprezintă o oportunitate pentru consolidarea relațiilor bilaterale și stabilirea unor noi obiective de cooperare.

Premierul Vasile Tofan a reiterat că Republica Moldova rămâne un partener de încredere al Statelor Unite, angajat în procesul de integrare europeană, dezvoltarea unei economii competitive și atragerea investițiilor externe.