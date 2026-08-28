Schimbări pentru un stat mai suplu și mai eficient. Este mesajul premierului Vasile Tofan, transmis la ceremonia de învestire a noilor miniștri, Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui. Șeful Guvernului spune că cei doi au fost desemnați pentru a accelera reformele, a reduce risipa și a atrage investiții în agricultură. Tofan le-a urat succes noilor membri ai Cabinetului și a dat asigurări că Guvernul îi va susține în realizarea obiectivelor asumate.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Numirea lui Claudiu Năsui și a lui Eugeniu Osmochescu este pentru a face schimbări acolo unde este nevoie. Trebuie să reducem risipa, avem nevoie de un stat mai suplu. Acest mandat este important. Domnul Năsui are competența și curajul pentru a duce la capăt reformele necesare. La agricultură, domnul Osmochescu poate atrage investiții”.

La final, premierul le-a urat succes și a menționat că Guvernul îi va susține în reformele pe care și le propun.

Osmochescu și Năsui au depus jurământul

Eugeniu Osmochescu și Claudiu Năsui au depus jurământul astăzi, la Președinție, după numirea lor în funcțiile de miniștri. Osmochescu preia conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Năsui – funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ceremonia a avut loc în prezența președintelui Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan.

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