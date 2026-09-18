Prim-ministrul Vasile Tofan va efectua, în perioada 23–26 septembrie, o vizită de lucru la New York, unde va participa la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

În cadrul vizitei, șeful guvernului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți șefi de guvern și va discuta cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Statele Unite ale Americii.

Vasile Tofan urmează să se întâlnească și cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți în SUA.

Discuțiile vor avea ca teme principale consolidarea relațiilor economice și investiționale dintre Republica Moldova și SUA, atragerea investițiilor americane și promovarea oportunităților oferite de țara noastră.

De asemenea, premierul va aborda parcursul european al Republicii Moldova și evoluțiile de securitate din regiune.

Discurs în plenul Adunării Generale a ONU

Vasile Tofan va susține și un discurs în plenul Adunării Generale a ONU.

Discursul premierului va putea fi urmărit în direct pe pagina oficială de Facebook a Guvernului, pe 26 septembrie, între orele 17:00 și 18:00, ora Republicii Moldova.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU se desfășoară sub tema „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.