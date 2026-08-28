Vicepreședintele fostului Partid Politic „Șor” și un membru neoficial al formațiunii au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că ar fi contribuit la finanțarea ilegală a partidului cu peste 135 de milioane de lei. Banii ar fi provenit din surse interzise de lege și ar fi fost folosiți inclusiv pentru plata unor salarii neoficiale și a participanților la proteste. Cei doi nu-și recunosc vina.

Potrivit procurorilor, vicepreședintele partidului ar fi acceptat și direcționat, în perioada ianuarie-iulie 2022, peste 10,4 milioane de lei pentru finanțarea formațiunii. Banii ar fi fost folosiți pentru plata unor salarii neoficiale, chiria și întreținerea sediilor, dar și pentru remunerarea persoanelor mobilizate la proteste.

Cel de-al doilea învinuit este acuzat că, în perioada aprilie-decembrie 2022, ar fi finanțat fostul partid „Șor” cu peste 125 de milioane de lei din surse interzise de lege. Banii ar fi fost utilizați inclusiv pentru transportarea și remunerarea participanților la proteste și pentru plata unor salarii neoficiale.

Cei doi nu-și recunosc vina.

Câți ani ar putea sta supă gratii

Dosarul a fost trimis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea primi amenzi sau pedepse cu închisoarea de până la 7 ani, în cazul vicepreședintelui, și de până la 5 ani, în cazul celui de-al doilea învinuit.

Pentru a garanta o eventuală confiscare specială și plata amenzilor, autoritățile au aplicat sechestru pe bunurile celor doi în valoare totală de aproximativ 13,7 milioane de lei.