Urbanistul Victor Chironda anunță că ia în calcul o implicare în alegerile locale din Chișinău alături de echipa lui Alexandru Vornicu, renunțând la o eventuală candidatură independentă, în contextul unei critici dure la adresa actualei administrații municipale. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Chironda afirmă că, după 12 ani de implicare în politicile urbane ale capitalei, consideră necesară „debarcarea” primarului Ion Ceban și formarea unei echipe capabile să schimbe modul de administrare a orașului. Am solicitat o reacție din partea Primăriei Chișinău, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns până la publicarea acestei știri.

El susține că actualul sistem de gestionare a Chișinăului ar fi „toxic”, invocând politizarea instituțiilor, probleme de competență administrativă și utilizarea bugetului municipal în scop electoral. Totodată, Chironda afirmă că orașul se confruntă cu aglomerație, poluare și lipsă de planificare urbană coerentă.

În același timp, Chironda spune că analizează opțiunea de a se alătura echipei conduse de Alexandru Vornicu, pe care îl descrie drept „un administrator competent”, și că poartă discuții privind un plan comun pentru alegerile locale.

„Opțiunea apărută îmi pare mai rațională și cu valoare adăugată mai mare pentru oraș decât să candidez independent”, a declarat Chironda, precizând că o eventuală echipă comună ar avea la bază principii precum depolitizarea administrației, transparența decizională și prioritizarea mobilității urbane.

Vornicu despre posibila colaborare cu Victor Chironda

Anterior, Alexandru Vornicu a confirmat în cadrul Podcastul Lorenei că a avut o întrevedere cu Chironda privind o posibilă candidatură separată sau implicarea sa în echipa PAS, fără a confirma însă scenarii politice alternative. Chironda afirmă că decizia finală va depinde de configurația politică și de obiectivul de „modernizare a Chișinăului”.

Propus de PAS pentru alegerile locale din 2027

La 15 iunie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale.

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