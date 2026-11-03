Actualul ministru al Finanțelor, Victoria Belous, a acceptat propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate de a fi înaintată în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Anunțul a fost făcut chiar de aceasta, printr-un mesaj adresat locuitorilor capitalei.

În declarația sa, Belous a enumerat mai multe probleme cu care se confruntă municipiul, printre care ambuteiajele, lipsa locurilor de parcare, aglomerarea școlilor, poluarea și dezvoltarea urbanistică.

„Numărul mare de mașini face ambuteiajele tot mai insuportabile, iar parcările în câte 2 rânduri pe trotuare – un blocaj permanent. Școlile sunt tot mai aglomerate”, a scris aceasta.

Candidata propusă de PAS a menționat și construcțiile fără o planificare urbanistică, cartierele rezidențiale fără grădinițe și școli, precum și starea rețelelor de apă și canalizare.

„Acestea sunt probleme structurale care nu se vor rezolva de la sine, iar soluțiile pentru ele întârzie”, a afirmat Belous.

Totodată, ea a declarat că dezvoltarea capitalei ar trebui gândită pe termen lung, nu doar pentru durata unui mandat.

„Haideți să fim împreună generația care face proiecte mari, transformaționale pentru orașul nostru și care vor determina cum se va trăi în Chișinău nu în următorii 4 ani, dar în următorii 40 de ani”, a transmis Victoria Belous.

Propusă de PAS pentru funcția de primar al capitalei

Ieri, Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția Victoriei Belous de a candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Decizia a fost anunțată în cadrul unei ședințe a organizației municipale.

Reprezentanții formațiunii și-au motivat sprijinul prin experiența Victoriei Belous în domeniul fiscal și în administrarea bugetelor publice, susținând că aceasta ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a banilor municipali și la atragerea fondurilor europene.

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