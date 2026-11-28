Victoria Belous este candidata PAS la funcția de primar al Capitalei. Membrii partidului și-au exprimat astăzi susținerea pentru candidatura acesteia, în cadrul congresului Organizației Municipale, unde Belous a fost aleasă și președintă a organizației teritoriale Chișinău.

Potrivit PAS, desemnarea sa oficială în cursa pentru Primăria Capitalei va fi anunțată cu două luni înainte de alegerile din 2027, conform prevederilor legale.

Astăzi în cadrul congresului organizației municipale PAS, Victoria Belous a fost aleasă președintele organizației municipale PAS Chișinău, iar Vasile Grădinaru și Victor Chironda au fost desemnați vicepreședinți. Membrii partidului și-au exprimat, totodată, susținerea pentru candidatura lui Belous la Primărie, după ce în spațiul public au fos vehiculate și alte nume.

Victoria BELOUS, MINISTRUL FINANȚELOR: „Eu de fapt sunt sigură deoarece Chișinăul trebuie să fie o capitală europeană și noi trebuie să trăim în condiții mai bune, fără ambuteiaje, într-o infrastructură adecvată și să avem un mod confortabil de viață, aici acasă”.

Totodată, președintele partidului, Igor Grosu spune că Victoria Belous va avea alături o echipă cu aceleași obiective și care își propune să schimbe modul în care este administrată capitala.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PAS: „Ne dorim să avem un primar, nu ca actualul, interzis în Uniunea Europeană, dar un primar care să își asume proiectele necesare de infrastructură.Echipa doamnei Belous și binențeles alături de domnul Chironda este cea care o să își asume și o să poată obține suportul partenerilor europeni și partenerilor români”.

Pe 3 noiembrie, Belous a acceptat propunerea PAS de a candida la Primăria Chișinău și a declarat ulterior, la emisiunea „În Profunzime”, că nu intenționează să se retragă din cursă. Potrivit celor de la PAS, anunțul privind desemnarea oficială a Victoriei Belous, drept candidat la șefia capitalei va fi făcut cu două luni înainte de alegerile din 2027, data exactă a scrutinului urmând să fie stabilită de autoritățile electorale.

Victoria Belous este a doua candidatură anunțată de PAS pentru Primăria Chișinău. Primul a fost Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, dar care s-a retras în luna octombrie, invocând motive personale și familiale.