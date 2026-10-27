Victoria Belous nu exclude o eventuală candidatură la funcția de primar al municipiului Chișinău. Fostul deputat și actualul ministrul al Finanțelor a declarat că numele său se regăsește printre cele luate în calcul de partid, însă spune că detaliile vor fi anunțate după ce va exista o poziție oficială.

„Pe bune, este și numele meu în lista celor potențiali candidați”, a declarat Belous la Teleradio Moldova, precizând că nu vrea să anticipeze comunicările formațiunii politice.

Este pregătită Belous pentru această provocare?

Întrebată dacă este pregătită să accepte o asemenea provocare, aceasta a spus că experiența acumulată în sectorul public, inclusiv în calitate de deputat, o ajută să privească posibilitatea fără a o considera imposibilă.

„Nu cred că este o provocare imposibilă, deoarece atunci când muncești, muncești cu dedicație, lucrurile se schimbă. Este important să muncim, să ne dedicăm și rezultatul vine de la sine”, a afirmat Victoria Belous.

Deocamdată, aceasta nu a confirmat că i s-a propus oficial să candideze. Belous a precizat că va oferi mai multe detalii după ce partidul își va anunța poziția.

Hajder, Bolea și Belous, pe lista posibililor candidați PAS la Primăria Chișinău?

Partidul Acțiune și Solidaritate va anunța în curând candidatul pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, după retragerea lui Alexandru Vornicu. Liderul formațiunii și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat anterior că partidul are mai multe opțiuni și nu a exclus ca viitorul candidat să fie unul dintre cei trei miniștri ale căror nume au fost vehiculate în spațiul public: Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea sau Victoria Belous.

Grosu a precizat că Vornicu și-a explicat decizia în cadrul ședinței organizației municipale Chișinău a PAS, care a avut loc astăzi. Liderul formațiunii a spus că partidul îi respectă motivele personale și i-a mulțumit pentru munca depusă.

Întrebat cum va răspunde PAS în fața faptului că actualul primar, Ion Ceban, se pregătește deja pentru alegeri, în timp ce formațiunea nu are încă un candidat anunțat, Grosu a dat asigurări că partidul va avea un reprezentant în cursa electorală.

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La 12 octombrie, Alexandru Vornicu, primarul orașului Stăuceni, și-a retras candidatura la Primăria Chișinău din motive personale, care țin de familie. Acesta a respins informațiile potrivit cărora decizia ar fi fost provocată de neînțelegeri în interiorul partidului și a anunțat că va susține candidatul PAS la alegerile locale din 2027.

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