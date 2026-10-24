Președintele Maia Sandu se află în prima sa vizită oficială la Budapesta, unde a avut întrevedero cu omologul său, András Baka, și cu prim-ministrul Péter Magyar. Oficialii au discutat despre securitate, parcursul european al țării noastre, dar și despre relațiile bilaterale din Republica Moldova și Ungaria.

„Vizita în Ungaria este încă un pas în consolidarea relațiilor cu statele membre ale Uniunii Europene. Sunt recunoscătoare partenerilor maghiari pentru sprijinul lor. Extinderea Uniunii Europene aduce mai multă stabilitate întregii Europe. O Moldovă democratică și liberă este un partener de încredere și un factor de stabilitate în regiune”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Maia Sandu la Budapesta/ Facebook

Maia Sandu la Budapesta/ Facebook

Maia Sandu la Budapesta/ Facebook

Maia Sandu, mesaj la 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din Ungaria

Maia Sandu a participat astăzi alături de alți oficiali la 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din Ungaria, din 1956. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, șefa statului a amintit că, în octombrie 1956, ungurii au ieșit în stradă pentru a-și cere libertatea și dreptul de a-și decide singuri soarta, fără intervenția Moscovei. Revolta a fost înăbușită de armata sovietică, care a intrat cu tancurile în Budapesta. Mii de oameni au fost uciși, iar sute de mii au fugit din țară.

Prima vizită oficială la Budapesta

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a ajuns ieri în Ungaria, unde se află în prima sa vizită oficială. Șefa statului a fost întâmpinată de președintele Ungariei, András Baka, la Palatul Sándor din Budapesta.

Maia Sandu a mers în Ungaria la invitația prim-ministrului Ungariei, Péter Magyar. Alături de alți oficiali, șefa statului va participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția Maghiară din 1956. Șefa statului va discuta cu președintele András Baka și cu prim-ministrul Péter Magyar despre relația bilaterală, inclusiv cooperarea economică, parcursul european al Republicii Moldova și securitatea regională.

Maia Sandu la Budapesta/ Facebook

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Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor

Zilele trecute, Ungaria ar fi blocat următorul pas în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deși cerințele sale anterioare ar fi fost îndeplinite. Decizia ar fi fost luată în cadrul unei reuniuni a experților din cele 27 de state membre ale UE.

În replică, autoritățile de la Chișinău precizează că „obiecții în adresa Republicii Moldova nu au fost înaintate”, după apariția informațiilor potrivit cărora Ungaria ar fi blocat avansarea negocierilor de aderare pentru țara noastră și Ucraina.

Guvernul menționează că subiectul deschiderii clusterelor de negociere 4 și 5 a fost inclus abia astăzi pe agenda Grupului de lucru al Consiliului UE, iar procedurile pentru avansarea negocierilor sunt complexe.

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