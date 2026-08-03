Vizita unei delegații a ministerului Agriculturii din Afganistan în Moldova a provocat un val de reacții în spațiul public, după ce informația a fost publicată de presa afgană. Controversele au apărut în contextul în care Republica Moldova, la fel ca majoritatea statelor, nu recunoaște guvernarea talibană instalată la Kabul după revenirea grupării la putere în august 2021, iar mai mulți lideri ai mișcării sunt vizați de sancțiuni internaționale. În urma reacțiilor, ministerul Afacerilor Externe din țara noastră a confirmat că delegația a primit vize de intrare în țară, precizând că vizita are loc în contextul unor discuții privind posibile exporturi agricole cu caracter umanitar și că nu vor exista întrevederi oficiale cu reprezentanții acesteia.

Potrivit The Kabul Tribune, delegația ar fi sosit în Republica Moldova la invitația autorităților moldovenești, iar vizita are drept scop consolidarea cooperării practice și tehnice dintre cele două state.

Informația a generat numeroase reacții în mediul online, în contextul în care Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan.

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MAE confirmă vizita

La scurt timp după apariția informațiilor, ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat că o delegație a ministerului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în țara noastră.

Potrivit MAE, vizita a fost inițiată în urma unor discuții dintre producători agricoli locali și reprezentanții ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova privind posibile exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară.

Ministerul precizează că membrii delegației nu sunt vizați de sancțiuni internaționale. Totodată, instituția subliniază că Republica Moldova respectă cu strictețe toate regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană.

„Precizăm că delegația care a sosit în Republica Moldova nu este vizată de sancțiuni internaționale. În același timp, menționăm că Republica Moldova respectă cu strictețe regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan. În acest context, comunicăm că nu vor avea loc întrevederi bilaterale sau contacte oficiale cu reprezentanții delegației”, se arată în comunicatul MAE.

Guvernul a dispus verificări

Ministerul mai anunță că Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele pentru delegația afgană.

„Guvernul a dispus verificarea modului în care au fost emise invitația și vizele, precum și revizuirea procedurilor interne”, mai precizează Ministerul Afacerilor Externe.

Autoritățile de la Chișinău insistă că prezența delegației în Republica Moldova nu presupune stabilirea unor relații oficiale cu administrația de la Kabul și nu modifică poziția oficială a țării privind nerecunoașterea regimului taliban.