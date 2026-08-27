Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat sprijinul țării sale pentru independența și parcursul european al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută după întrevederea trilaterală cu președinții Maia Sandu și Nicușor Dan, Zelenski subliniind că Republica Moldova și Ucraina împărtășesc același obiectiv - aderarea la Uniunea Europeană. La finalul conferinței de presă, liderul de la Kiev i-a transmis Republicii Moldova și un mesaj în limba română: „La mulți ani, Republica Moldova”.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Am venit să sprijinim independența Republicii Moldova. Sunt recunoscător tuturor moldovenilor că ne-au sprijinit, au sprijinit Ucraina și cetățenii noștri în timpul războiului”.

Liderul ucrainean a subliniat că cele două țări au un obiectiv comun – aderarea la Uniunea Europeană.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Împreună cu țara voastră împărțim același scop, scopul de a deveni membri ai Uniunii Europene. Este o dorință a noastră comună”.

Președintele Ucrainei și-a încheiat mesajul adresat Republicii Moldova în limba română: „La mulți ani, Republica Moldova!”.

Declarațiile au fost făcute după discuțiile trilaterale dintre Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, în cadrul cărora cei trei șefi de stat au abordat subiecte de interes comun și cooperarea dintre Republica Moldova, România și Ucraina.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.