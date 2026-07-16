Noi acuzații la adresa conducerii Ministerului de Externe. După Ana Taban și fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Suedia, Liliana Guțan, susține că a fost supusă presiunilor și înlăturată abuziv din funcție. Totodată, avocații acesteia susțin că dosarul penal în care este acuzată de prejudicierea statului cu peste 236 de mii de lei ar fi fost fabricat. Ministerul de Externe califică acuzațiile drept presiuni asupra justiției, având în vedere că dosarul pe acest caz se află în instanță.

Liliana GUȚAN, EX-AMBASADOARE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN REGATUL SUEDIEI:„Vom demonstra cu acte și documente un mecanism de abuz format dintr-un audit intern, transformat în dosar penal, o comisie de disciplină, verificări ale actelor medicale cu caracter personal. Toate puse în mișcare, una după alta împotriva mea. Fiecare procedură luată separat, pare legală, însă împreună ele au fost orchestrate și instituționalizate ca un mecanism pus în mișcare de oameni concreți, cu nume și funcții concrete.”

Potrivit avocaților lui Guțan, problemele ar fi început în 2024, după schimbarea conducerii Ministerului de Externe. Avocații spun că i s-ar fi cerut să demisioneze fără explicații, iar după refuz ar fi fost supusă unor controale repetate, proceduri disciplinare și presiuni psihologice.

Ana IAVORSCHI, AVOCAT: „A fost creată o situație în care doamna Guțan, fiind presată psihologic, fiind presată inclusiv printr-un comportament abuziv al colegilor de serviciu, există înregistrări video care confirmă aceste abuzuri, a fost nevoită să apeleze la suportul și protecția conducerii ministerului de interne. Doamna Guțan s-a pomenit cu o ignorare totală din partea ministerului de externe.”

Avocații susțin că, după ce Liliana Guțan a refuzat să demisioneze, pe numele ei a fost deschis un dosar penal în baza unui audit intern pe care îl consideră nelegal. În dosarul penal, procurorii spun că fosta ambasadoare ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 236 de mii de lei. Apărarea respinge acuzațiile și afirmă că suma include cheltuieli obișnuite ale ambasadei, inclusiv produse de igienă pentru angajați.

Ivan UNGUREANU, AVOCAT: „Au invocat ca un presupus prejudiciu de 15.407 lei pentru procurarea bunurilor de igienă personală pentru personalul ambasadei. Ori aici au fost procurate, de exemplu, absorbante, tampoane, șervețele umede care au fost instalate în baia ambasadei. Lucrurile respective sunt total îngrijorătoare pentru noi, în situația în care o ambasadoare care a avut performanță să fie supusă unui asemenea tratament degradant și umilitor. Evident că nu s-a făcut fără aplicarea instrumentelor statele de care au uzat conucerea ministerului afacerilor externe.”

Apărarea susține că, după rechemarea din funcție, Liliana Guțan a fost vizată și de o anchetă disciplinară. Avocații spun că i s-au cerut informații despre starea sa de sănătate și tratamentul urmat, deși acestea sunt confidențiale.

Ana IAVORSCHI, AVOCAT:„Acea comisie disciplinară încearcă și o obligă să prezinte date și informații din cartela medicală, care sunt cei ce ține de diagnostic, de consultări, de recomandări și tratamente, ce este secretul medical protejat al pacientului, de care nu poate nici o instituție, nici o persoană să încalce acest drept.”

Dosarul penal a fost trimis în judecată în martie 2026 și este examinat de instanță. Liliana Guțan pledează nevinovată și susține că este victima unui dosar fabricat la comandă politică. Ministerul de Externe spune într-o reacție că aceste declarații publice pot fi catalogate drept presiuni asupra justiției, având în vedere că dosarul a fost transmis de Procuratură în instanța de judecată.

„Ministerul Afacerilor Externe are toleranță zero față de corupție și abuzuri. Având în vedere că dosarul a fost transmis de Procuratură în instanța de judecată, aceste declarații publice pot fi catalogate drept presiuni asupra justiției.”

Guțan a fost numită ambasadoare în Suedia în 2022 și a fost acreditată și în Norvegia, Finlanda și Islanda. Recent, și fosta ambasadoare în India, Ana Taban, l-a acuzat pe ministrul de Externe că a invocat existența unui dosar penal pentru a o rechema din funcție. MAE a confirmat că a fost acționat în judecată și a anunțat că își va prezenta poziția în instanță.