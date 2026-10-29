Încă un candidat pentru funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze, a ales să se lanseze în campania electorală online. Este vorba de candidatul independent Oleg Garizan. În mai multe filmulețe video publicate pe rețelele de socializare primarul de Copceac și-a prezentat programul electoral, unde a vorbit despre îmbunătățirea relațiilor cu Chișinăul și optimizarea instituțiilor publice din regiune.

Într-un video filmat în localitatea Copceac, unde este primar, în care se adresează alegătorilor din autonomie. Așa s-a lansat Oleg Garizan în cursa electorală în calitate de candidat indepedent.

Oleg GARIZAN, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Știm ce trebuie de făcut în Autonomie. Nu vom face promisiuni. Ne vom sufleca mânecile și ne vom apuca de treabă. Vremea vorbelor a trecut. Autonomia Găgăuză are un viitor măreț. A venit timpul faptelor și a muncii eficiente.”

Tot în mediul online, candidatul și-a prezentat programul electoral printr-o serie de videoclipuri. Acesta vorbește de optimizarea activității Comitetului Executiv al Autonomiei, dar și potențialul personalului din instituțiile publice.

Oleg GARIZAN, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Aceasta înseamnă că trebuie să analizăm necesitatea fiecărui post în toate structurile Comitetului Executiv și să creștem eficiența fiecărui angajat.”

Candidatul independent promite și un dialog avantajos dintre Comrat și Chișinău.

Oleg GARIZAN, CANDIDAT INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN: „Trebuie să creăm noi platforme pentru discuții și dialog continuu.”

Oleg Garizan s-a născut în satul Copceac. În prezent, este primarul acestei localități, la al șaselea mandat. De specialitate este istoric.