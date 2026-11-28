Astăzi și mâine este strict interzisă orice formă de agitație electorală. Nu este permisă desfășurarea sau mediatizarea activităților și materialelor cu tentă electorală. De asemenea, candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia nu mai pot participa la diverse emisiuni și nici nu pot cheltui bani din fondurile electorale.

Legislația electorală prevede ca agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În aceste zile nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. Interdicția respectivă nu se referă la informațiile deja plasate pe internet și pe afisele expuse anterior.

De asemenea, concurenții electorali nu pot efectua virari în/din contul cu mențiunea „Fond electoral”.

Cei care vor încalca legea vor fi sancționați cu amenda de la 2 000 la 3 000 de lei pentru persoanele fizice si de la 5 000 la 7 500 de lei persoanele juridice.

Duminică, 29 noiembrie, locuitorii din UTA Găgăuzia cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și membrii Adunării Populare.

Alegătorii sunt aşteptaţi la urne între orele 7.00 şi 21:00.

Duminică, în Autonomie va avea loc turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan, iar în aceeași zi, alegătorii vor vota și în 21 de circumscripții pentru Adunarea Populară.

Primul tur ala alegerilor din UTA Găgăuzia s-a desfășurat la 14 noiembrie.