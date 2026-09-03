Sunt lucruri care se schimbă și sunt lucruri care rămân – curajul de a spune adevărul, respectul pentru oameni și dorința de a fi mereu aproape de ei.

De 27 de ani, PRO TV Chișinău rămâne în trending.

Am intrat în casele moldovenilor printr-un ecran bombat și o antenă de bloc.

Am crescut odată cu publicul nostru și ne-am extins dincolo de ecranul televizorului. Astăzi, PRO TV înseamnă știri, emisiuni, site, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Un univers în care informația, divertismentul și tehnologia se întâlnesc, iar milioane de oameni aleg să fie parte din el.

Pentru că a fi în trending nu înseamnă doar să fii văzut.

Înseamnă să fii acolo unde sunt oamenii, să îi asculți, să le înțelegi întrebările, să spui lucrurilor pe nume, să te schimbi odată cu lumea, fără să-ți pierzi esența. Iar noi, de 27 de ani, facem asta împreună.

Pentru că PRO TV nu înseamnă doar un post de televiziune.

Înseamnă oameni, povești și momente care au devenit parte din viețile voastre.

De 27 de ani, suntem în trending și, cel mai important, suntem împreună.