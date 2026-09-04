De la lada cu zestre la „a fi în trend”. În cei 27 de ani de PRO TV, și tradiția și-a schimbat ritmul, fără să-și piardă esența. Folclorul nu mai înseamnă doar trecut și amintiri păstrate în lada cu zestre. Se reinventează, prinde viață în online, cântecele populare devin virale, iar portul tradițional revine în tendințe. Ceea ce părea cândva demodat este astăzi autentic, spectaculos și, mai ales, în trend.

„Ne bucurăm foarte mult că suntem promotorii acestui stil.”

„Am un master class, pentru toți copiii și toți părinții.”

„Modernismul este strâns legat de tradiții. Așa și trebuie să fie.”

Surorile Osoianu au ieșit din tipare și au reinterpretat ceea ce era sudat de sute de ani – folclorul.

Maria OSOIANU, INTERPRETĂ: „Niciodată nu va dispărea această magie a cântecului.”

Colaborările Surorilor Osoianu cu Irina Rimes, Lupii lui Calancea sau Zdob și Zdub au scos cântecul și portul popular din spațiul tradițional, fără să le piardă din valoare.

Dimpotrivă, le-au adaptat și stilizat pentru publicul modern, iar astăzi muzica populară nu doar că devine virală, ci și creează trenduri.

SURORILE OSOIANU, INTERPRETE: „Vă dați seama, la o astfel de vârstă, am reușit!”

Adăugăm acompaniment, așa cum fac Lupii, Zdob și Zdub. De asta și a ajuns foarte ușor la inima tinerilor.

„Noi am încercat în felul nostru și ne-a reușit!”

„Cântecele noastre ajung la sufletele oamenilor, pentru noi este foarte important.”

Tradițiile nu dispar, ci se reinventează și țin pasul cu cea mai greu de impresionat generație – copiii.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Deși au sute de ani, meșteșugurile tradiționale rămân actuale, interesante și curioase, chiar și în era tehnologiilor avansate. Care e secretul? Aflăm de la promotorii mari și mici.”

„Ne-a cucerit țesutul, brodatul.”

„Prin noi, copiii, rămân aceste meșteșuguri.”

„Fusul a ajuns în 2026 ca să fie fotografiat și filmat, pentru că el poartă istoria neamului nostru.”

Tocmai pentru că s-au adaptat noilor tendințe, atelierele de țesut, brodat, olărit sau tâmplărie au fost reinventate. Astăzi, acestea sunt transformate în școli de vară, experiențe turistice sau activități care, pentru copii, pot fi mai captivante chiar decât Robloxul.

„Dacă noi le vom transmite, atunci ceilalți copii, din următoarea generație tot așa vor face.”

Ecaterina POPESCU, MEȘTER POPULAR: „Fiecare dintre ei au telefoane performante, iar noi niciodată nu le interzicem.

Avem o diplomație, le-am îmbinat bine ca copiii să prezinte interes și pentru ceea ce facem noi aici.”

Vasile GONCEARI, OLAR: „Ograda mea, e mereu plină, și la evenimente, dar și din primăvară până-n toamnă, vin autocare de copii și oaspeți de peste hotare.”

Și festivalurile și-au schimbat conceptul. Au devenit mai mult decât spectacole – sunt locuri unde arta populară poate fi trăită, fotografiată, distribuită și savurată de toate generațiile.

Larisa, MEMBRU ANSAMBLUL „FRUNZE DE DOR”, CĂLĂRAȘI: „Culese, dar și autentice, frumoase, si vesele și mai triste, dar despre viață.”

Iurie CUCUIETU, CERAMIST DROCHIA: „Datorită acestor târguri, festivaluri, la care sunt invitați meșterii populari, nu se vor pierde tradițiile.”

Și satul moldovenesc și-a schimbat „poza de profil”. A devenit mai atractiv și mai vizibil.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Rupte din trecut, dar actuale până în ziua de astăzi rămân căruțele trase de cai. În fiecare zi, transportul alternativ duce turiștii spre sate, care-i așteaptă cu tradițiile și cultura reinventată și revalorificată.”

Neobosit, Orheiul Vechi deapănă fir cu fir tot ce prinde la public și, surprinzător, a descoperit secretul de a rămâne în topul preferințelor: să-și valorifice autenticitatea.

Stela CECAN, REPREZENTANT PENSIUNE BUTUCENI, ORHEIUL VECHI: „Noi încercăm prin bucate tradiționale, prin autenticitate și prin miros să aducem oaspeții aici la Butuceni.”

„Omul când face cu mâna, este ca la mama acasă.”

„Ce e gustos și natural, nu va dispărea niciodată.”

Stela CECAN, REPREZENTANT PENSIUNE BUTUCENI, ORHEIUL VECHI: „În 2026 lumea asta și caută: aer, stânci, bucate.”

Poate că acesta este, de fapt, secretul longevității tradiției: nu să rămână neschimbată, ci să găsească mereu noi forme prin care să fie redescoperită.

La fel ca la PRO TV, de 27 de ani, se schimbă tendințele, se schimbă vremurile, dar esența rămâne aceeași.

„Autenticul rămâne autentic și mereu ne întoarcem de acolo, de la rădăcini.”

„Nu există modernism fără tradiție, așa precum și tradiția este urmată de modernism.”